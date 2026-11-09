El Molí Folk, un festival memorable
El Talladell acull la segona edició d’aquesta cita amb gran qualitat artística i una alta afluència de públic. Destaquen les actuacions d’Artur Blasco amb Cati Plana i el duo Alosa
El Talladell va viure el cap de setmana una memorable segona edició d’El Molí Folk. El festival va reunir desenes de persones al voltant de la música d’arrel, la cultura popular, el circ i la memòria compartida, convertint l’Espai Molí en un punt de trobada molt especial per a veïns i visitants.
La jornada de dissabte va començar amb el taller participatiu Teixint memòries, a càrrec de la companyia If Circus. L’activitat, oberta a tothom i pensada especialment per a dones majors de 60 anys, es va omplir de participants, que van treballar amb entusiasme en una peça col·lectiva que es va poder veure diumenge dins de l’espectacle de circ Melic. Al migdia, hi va haver vermut i un concert de Sorguen i a la tarda el festival va continuar amb una cercavila de nans. Colles de Tàrrega, Vilagrassa i Granyena de Segarra van omplir els carrers. La cercavila es va completar amb l’actuació dels Quatrevents. El sopar popular va reunir unes 200 persones i va deixar l’Espai Molí completament ple.
La vetllada va tenir un dels moments més emotius de la mà d’Artur Blasco que, amb 93 anys, va compartir històries, records i cançons de memòria al costat de Cati Plana, abans de donar pas al gran concert d’Alosa, un duo que reinterpreta la música tradicional des d’una mirada contemporània.
La jornada d’ahir va completar el festival amb dos propostes escèniques molt especials: Socarel, l’espectacle de Núria Argilés, de Vilanova de Bellpuig, una proposta que connecta el circ amb l’emoció i la imaginació, i Melic, de la companyia If Circus, on es va poder veure la peça col·lectiva creada dissabte al taller, de manera que la participació dels veïns es convertia en part essencial del muntatge.
Per la seua part, Gerard Orobitg i Edu Escaño, d’El Galliner-agitació cultural (organitzadors del festival), van valorar “molt positivament” el resultat de la segona edició, que van definir com a “immillorable”, tant per la gran qualitat de totes les propostes com per l’alta afluència de públic.
La cooperativa El Galliner va nàixer per tal d’“agitar la cultura, ocupar les places i teixir xarxa” entre grups, companyies, ajuntaments i associacions del territori, de manera que s’ofereixin producció i serveis culturals que fomentin la vida comunitària i la participació ciutadana.