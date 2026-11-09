Un seminarista denuncia per violació un capellà de la diòcesi d’Urgell
El denunciant, major d’edat, va acudir primer al bisbat i als Mossos d’Esquadra
Un jove seminarista ha denunciat un capellà de la diòcesi d’Urgell per una presumpta violació, segons va avançar aquest diumenge el diari Ara. Segons aquest mitjà, el denunciant, major d’edat, va acudir primer al bisbat i, posteriorment, el 26 d’octubre, als Mossos d’Esquadra. Va relatar a la policia autonòmica que el sacerdot, que l’havia ajudat a entrar al seminari, l’havia agredit sexualment i després el va amenaçar de fer-li la vida impossible si ho explicava.
Segons recull al diari Ara, el jove va arribar a l'Estat a finals d'estiu del 2024, quan tenia 23 anys. D'entrada va anar a un seminari de Toledo, però allà tan sols va estudiar-hi un curs perquè una persona se li insinuava. Per això, segons explica el rotatiu, quan va conèixer un capellà d'una parròquia de la Noguera li va demanar ajuda per anar-se'n.
El rector li va oferir acollir-lo a la seva rectoria i trobar-li un altre seminari. La suposada agressió sexual va tenir lloc la matinada del 17 de juliol, després que acompanyés el rector a fer unes gestions a Barcelona i es quedessin a dormir a la ciutat.
El noi va entrar el novembre passat al seminari diocesà de la Seu d'Urgell a través de la intercessió del sacerdot. Entre setmana estudiava a Barcelona –que és on es fa classe– i els caps de setmana tornava a la Noguera.
Segons explica el diari, el mossèn el controlava (trucant-lo i enviant-li whatsapp). A principi d'aquest 2026, el seminarista va demanar un canvi de parròquia i se'l va traslladar a un poble de la Cerdanya. Explica que això va fer enfadar el mossèn i que va tenir dificultats per renovar el permís de residència.
A finals d'agost, el noi ha relatat a l'Ara que va reunir-se amb el bisbe d'Urgell i li va explicar la situació, però que no es va actuar. Afegeix que, davant el silenci, a principi d'octubre va enviar un burofax a l'oficina per a la recepció d'informes i denúncies sexuals de la Diòcesi d'Urgell. A mitjans mes –en concret, el dia 17– va rebre'n resposta, on se l'informava que els fets es posaven en coneixement del bisbe i que, si ho desitjava, podia exercir els seus drets presentant denúncia a la policia. El noi va abandonar el seminari poc després d'interposar la denúncia el 26 d'octubre. Segons explica l'Ara, va ser aleshores quan va rebre un correu del mossèn a qui el bisbe va nomenar perquè investigués el seu cas i li proposava trobar-se personalment. El diari recull que la reunió està prevista per a aquest dilluns.
El bisbat, per la seua part, ha obert una investigació canònica. Aquets diumenge va emetre un comunicat en el qual afirma que, després de rebre la denúncia el 17 d’octubre, va identificar el sacerdot implicat i es va posar en contacte amb la víctima. Va assegurar que la va encoratjar a exercir els seus drets i a acudir a les autoritats i li va oferir acompanyament durant el procés.
La diòcesi va recalcar la seua voluntat de col·laborar amb la justícia per aclarir els fets, actuant amb respecte als drets de les persones afectades. Així mateix, va reafirmar el seu compromís de continuar treballant per garantir que els seus espais siguin entorns segurs.