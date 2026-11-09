Sílvia Romero, alcaldessa de Tremp: «Actuarem en carrers que porten 25 anys sense asfaltar»
Després de tres anys i mig a l’alcaldia, que qualifica d’“intensos”, anuncia que al maig optarà de nou al càrrec per continuar amb la feina i els projectes que el seu equip ha posat en marxa en aquest mandat
Com valora aquests tres anys i mig a l’alcaldia?
Han estat molt intensos. Hi ha hagut moltíssima feina. En certa manera, hem hagut d’aixecar l’ajuntament, que estava molt inactiu, sense projectes. Hem intentat fer una administració àgil, que resolgui, ens hem ocupat de la via pública i hem tirat endavant projectes.
Quins projectes?
En primer lloc, actualitzar serveis com la biblioteca, l’Espai Cultural La Lira o el centre de formació d’adults. Hem construït una escola bressol municipal i hem passat de 20 places per a nens de més de dos anys, perquè les instal·lacions estaven obsoletes, a 41 a partir de quatre mesos, i està plena. La natalitat està creixent i cal donar una resposta.
I en matèria d’Urbanisme?
Hem treballat molt per poder reformar la xarxa d’aigua. L’altra gran línia de treball és la millora dels accessos als nuclis.
La idea és tornar a presentar-se?
Sí. Tenim molta feina començada. Estem treballant als camins i, així mateix, actuarem en una sèrie de carrers de Tremp que porten gairebé 25 anys sense asfaltar.
Com porten l’adaptació al canvi climàtic?
A Tremp fa molta calor i tenim molts arbres, i això és motiu d’orgull, però no és suficient. L’adaptació és fonamental i, en aquest àmbit, volem renaturalitzar l’eix que va de la plaça del Mercat al Parc del Juncar, que inclou equipaments com la biblioteca o el centre de primària. Volem fer un eix més verd, amb més ombra i més adaptat.
Hi ha més projectes en aquesta línia?
Fa tres anys vam cementar una part important del pati del col·legi de primària, el més gran del Pallars. Ho van demanar els pares i el centre. Ara l’hem de rebentar perquè és una bomba de calor que absorbeix energia tot el dia. Hem de canviar més coses.
En quatre anys, heu guanyat un 4% de població. Això són naixements o immigració?
Ambdós coses. A l’hospital del Pallars naixien 50 nadons a l’any i ara se’n preveuen 80. Ha crescut la natalitat i el centre ha guanyat confiança i credibilitat. Aquest any ja hem entregat els 50 morralets amb material en pallarès que regalem als nadons que naixen i s’empadronen.
A Tremp es troba casa?
La moratòria dels pisos turístics, que no afecta els nuclis perquè es rehabilitin cases que es puguin llogar, ha alliberat habitatge que ha sortit al mercat, però és difícil trobar-ne perquè hi ha molta gent, metges o mestres per exemple, que venen de fora; i els 46 estudiants d’Infermeria als quals se n’afegeixen 23 l’any que ve i el següent.
De quants habitatges parlem?
Ara hi ha 80 habitatges d’ús turístic, però n’hi va arribar a haver 125, i una part ha sortit al mercat. Estem informant dels ajuts per a rehabilitació, i una cooperativa de Lleida construirà més de 40 pisos al solar que havíem aportat a la reserva de la Generalitat. Un altre solar sortirà de manera imminent. Per la seua banda, a Vilamitjana s’estan rehabilitant habitatges de la Sareb. I l’ajuntament ha posat de lloguer alguns pisos municipals. Ara volem vendre’n dos per tal de poder rehabilitar-ne uns altres dos i posar-los de lloguer.
Comença a ser un motor local l’escola d’Infermeria?
Sí, i a més els estudiants també tenen molta voluntat d’integrar-se en les activitats culturals, fan molt ús dels serveis esportius que hem convingut amb la UdL. I molts treballen, a més.
El casc antic és un problema o una oportunitat?
És una oportunitat, encara que de vegades costa actuar-hi. Hem tardat dos anys a disposar dels permisos de demolició per a dos cases en ruïnes. Hem comprat l’antic forn comunal de Tremp i la casa de la botiga, del segle XIX, i ens hem presentat al Pla de Barris amb l’objectiu de rehabilitar-los, crear una espècie de centre cívic i museïtzar la part que es pugui.
Es mouen els locals buits?
Tenim programat fer una diagnosi de tots els locals disponibles per posar-los de relleu, adequar-los i oferir-los. Com que es tracta d’un Punt d’Interès Artesanal, s’han obert locals l’últim any i mig. Hi ha moviment. Tremp és una ciutat comercial.