Tàrrega accepta el llegat d’un centenar de pintures de Lluís Trepat
Ho formalitza amb la firma davant de notari del document que certifica la donació de les obres
L’ajuntament de Tàrrega ha formalitzat recentment l’acceptació del llegat testamentari d’un centenar d’obres del pintor Lluís Trepat (Tàrrega, 1925 - Fogars de la Selva, 2022). Precisament, els fills de l’artista i l’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, van firmar fa uns dies davant de notari el document que certifica la donació a la ciutat. A l’acte també van assistir el regidor de Cultura i Patrimoni, Miquel Nadal, i el director dels Museus de Tàrrega, Oriol Saula. La disposició testamentària ja va ser prèviament acceptada pel ple el mes de juny passat per unanimitat.
Val a dir que el Museu Tàrrega Urgell, de comú acord amb la família del pintor, ha realitzat la selecció final del centenar d’obres que figuren en l’herència, entre pintures a l’oli, gravats, aiguaforts, linogravats i xilografies.
D’altra banda, i en compliment de les últimes voluntats de Lluís Trepat, aquestes peces s’exposaran de forma permanent al públic.
En aquest sentit, Tàrrega habilitarà un espai que portarà el nom de Sala Fons d’Art Lluís Trepat. Es trobarà ubicat a l’edifici residencial del Museu Trepat, on es reunirà una part significativa de les obres. La resta s’integrarà en l’exposició permanent Forjant un sistema artístic (1875–1965), a la segona planta del Museu Tàrrega Urgell.
Les obres que no puguin exhibir-se es conservaran degudament als magatzems del museu i, si procedeix, es portaran a terme tasques de restauració. També podran cedir-se en préstec temporal per a exposicions d’altres museus.
Per la seua banda, Perelló va destacar “el gran valor patrimonial d’aquest llegat, que contribuirà a reforçar la projecció del municipi com a referent de l’art”, i va agrair la plena col·laboració de la família i les gestions dels tècnics del Museu Tàrrega Urgell. Nadal va definir Lluís Trepat com “un autor transcendental en l’art català contemporani i introductor de l’art abstracte a Lleida en el moment en què va sorgir en diferents punts d’Europa”.
Lluís Trepat va ser un pintor de referència de l’art abstracte i les avantguardes del segle XX. Després de formar-se a Tàrrega i viatjar per Europa, va impulsar la modernitat artística a Lleida. La seua etapa més important va ser el període abstracte (1956-1961). Més tard va tornar a la figuració expressionista.
Amb tot, Tàrrega ha estat un important altaveu de l’obra de Lluís Trepat. De fet, a la sala permanent Forjant un sistema artístic (1875–1965) –amb destacats autors dels segles XIX i XX– ja es poden admirar algunes de les seues obres.
A més, Tàrrega va commemorar l’any passat el centenari del naixement de Lluís Trepat amb una extensa exposició antològica distribuïda en tres espais culturals.