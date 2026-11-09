Verdú reafirma l’aposta per la moda sostenible amb el seu mercat
Un nombrós públic acudeix a la tercera edició d’aquesta iniciativa que se celebra a la primavera i la tardor. Hi participen 23 paradistes que venen roba de segona mà per a tots els públics
La plaça Major de Verdú va acollir ahir una nova edició del mercat de roba de segona mà, que s’ha consolidat com un referent a la zona. Organitzat per l’Antic Museu de la localitat i l’Oficina Jove de l’Urgell, va reunir 23 parades i va atreure nombroses persones.
Durant tot el matí, visitants de totes les edats van recórrer els llocs a la recerca de peces úniques i opcions més sostenibles per poder renovar el seu armari. L’oferta va estar pensada per a tots els públics. Així, el mercat es va convertir en un punt de trobada on cada persona podia trobar peces adaptades a les seues necessitats, gustos i edat.
“Estem molt contents. El primer mercat va ser més petit, però cada vegada ha arribat a més gent”, explica Xènia Boleda, una de les impulsores. En aquesta ocasió, els organitzadors han reduït lleugerament el nombre de llocs per facilitar que cada participant pugui vendre més peces.
El mercat se celebra dos vegades a l’any i coincideix amb els canvis d’armari de primavera-estiu i de tardor-hivern. Boleda destaca que “la proposta permet donar una segona vida a peces en bon estat, amb preus que no superen els 20 euros, una mesura pensada perquè la roba de segona mà sigui accessible per a tothom”. D’aquesta manera, l’esdeveniment no només promou el consum responsable, sinó que també atansa la moda sostenible a un públic ampli i divers.
Entre les novetats d’aquesta edició va destacar un contenidor de roba de Cartaes. Els qui acabaven el mercat amb peces que no havien venut les podien dipositar allà, i els qui acudien sense muntar parada també podien deixar la roba que ja no utilitzen perquè tingui una destinació útil. Aquesta iniciativa va permetre que cap peça quedés sense una possible segona oportunitat.
La jornada es va completar amb jocs de taula i de fusta, així com amb l’actuació del discjòquei Bluetonic.
“Volem fomentar la moda sostenible i donar una altra vida a la roba. De vegades sembla que reciclar sigui només llençar coses a les escombraries, però reciclar roba també és molt important”, va assenyalar Boleda, que va apuntar que el mercat de Verdú se centra únicament en la roba (malgrat haver tingut peticions per vendre també altres objectes com mobles) i ofereix peces de bona qualitat a preus assequibles.
A banda d’això, allargar la vida útil d’una peça ajuda a reduir les emissions que estan associades a la producció tèxtil.
En aquest context, l’economia circular proposa utilitzar, reparar, intercanviar, vendre i reciclar les peces durant el major temps possible, en lloc de seguir el model de comprar, utilitzar i rebutjar. Els mercadillos de segona mà, les donacions i els intercanvis també afavoreixen el consum responsable i poden generar ocupació vinculada a la recollida, classificació i preparació de tèxtils. Alhora, permeten trobar peces de qualitat a preus més baixos, fent que la moda sigui més accessible per a tothom.
L’èxit creixent del mercat de Verdú demostra que la preocupació pel consum sostenible també té cabuda en l’àmbit local.