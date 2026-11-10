Aramón retalla un 77% la previsió de captar esquiadors de Castanesa
Replanteja l’estació a la baixa i canvia el principal telecabina per una carretera al costat del Baliera
Aramón, el hòlding semipúblic de l’esquí aragonès, ha reduït a poc més de la quarta part de les seues previsions inicials la capacitat de l’estació d’esquí de Castanesa, a Montanui, per captar esquiadors, segons indica la modificació del projecte inicial que acaba de sortir a exposició pública, del qual ja havien caigut els nonats dominis esquiables d’Aneto, Ardonés, Isàvena i Urmella.
El projecte d’aquest complex hivernal sempre havia tingut una doble lectura des de Catalunya, en uns casos com a complement per millorar l’oferta d’esquí alpí que Baqueira Beret i Boí Taüll ofereixen al Pirineu de Lleida i en altres com a nou vector de competència per a aquests últims en una zona on la capacitat de les carreteres per canalitzar eventuals usuaris ofereix poques expectatives de creixement. Els dos perden potència ara.
“La realitat actual i l’aprovació del projecte limitat al Dominio Castanesa aconsella escometre una modificació” del plantejament inicial de construir un telecabina amb 4.150 metres d’estesa i “una capacitat de 4.000 persones/hora” i habilitar a Fontjanina i Benifonts dos aparcaments que sumaven espai per a 1.624 vehicles i quinze autobusos. El projecte ha passat a contemplar un pàrquing per a 375 cotxes i furgonetes i per a nou autocars, és a dir, un 77% menys de turismes.
“El flux esperat d’esquiadors és menor” ara, assenyala la documentació, que descarta el transport per cable i opta per una carretera que remuntaria la vall del Baliera, un dels últims rius salvatges del Pirineu i declarat reserva natural fluvial, com “una solució més senzilla constructivament i ajustada al volum de públic esperable”. “S’estima un flux de 780 vehicles al dia durant els mesos d’obertura de l’estació”, anota l’estudi d’impacte ambiental.
Aquesta carretera, l’execució de la qual es remet a un conveni entre la DGA, la Diputació d’Osca, l’ajuntament de Montanui i l’estació de Cerler (Castanesa es continua plantejant com una ampliació d’aquesta) però formalment aliè al PIGA (Pla d’Interès General Autonòmic) del complex hivernal, consistirà en “l’adaptació de la pista de ramaders que discorre des de Fontjanina cap a la muntanya”, i que fins ara es contemplava com “un sistema general de comunicacions exterior a l’àmbit” prevista com a “via d’accés durant la construcció i explotació” de l’estació, principalment per canalitzar el proveïment d’aigua i electricitat, i “com a via d’evacuació en situacions d’emergència”.
El projecte li atribueix una “importància estratègica” d’“impuls del turisme rural i de muntanya durant tot l’any” per atreure noves activitats com circuits de BTT, rutes guiades o senderisme, i de suport als ramaders de la zona per la qual discorre.