El bisbat d’Urgell cessa el capellà acusat de violar un seminarista
El sacerdot investigat havia estat rector a Bellcaire d’Urgell i ara ho era a l’església de Santa Magdalena de la Seu, a més d’altres parròquies. Diumenge va oficiar missa a Castellbò
El bisbat d’Urgell va apartar ahir del culte el capellà acusat de violar un jove seminarista de 26 anys. El sacerdot, I.D.A.P., de 54 anys, havia estat rector de la parròquia de Bellcaire d’Urgell, a més d’altres localitats de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, la Sentiu de Sió i Castellserà) al llarg de 15 anys. Després d’acabar el seu servei en aquesta comarca va ser traslladat a la Seu i a finals d’aquest estiu va ser nomenat responsable de l’església de Santa Magdalena, a la capital de l’Alt Urgell, així com prevere de la parròquia de Sant Ot. També va assumir la rectoria de les parròquies de Castellbò, on aquest diumenge encara va oficiar missa, Vilamitjana, Noves de Segre, Taús i Tost. La diòcesi va confirmar ahir a través d’un comunicat la decisió de cessar el sacerdot “dels oficis pastorals i prohibir-li l’exercici públic del ministeri sacerdotal mentre duri la investigació del fet denunciat”. La decisió es va prendre després d’una reunió de diverses hores entre el responsable de l’oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals de la diòcesi d’Urgell i el seminarista que va denunciar els fets, originari de Colòmbia, per exposar la seua versió dels fets (vegeu el desglossament).
Les mateixes fonts van indicar que se li va reiterar l’oferiment “d’acompanyament psicològic i espiritual i se li ha assegurat una investigació del fet amb promptitud”. Així mateix, la diòcesi va manifestar “la seua disposició a l’escolta, acollida i acompanyament de les persones implicades” i va demanar “prudència mentre es desenvolupen els procediments corresponents”.
El bisbat va reiterar la seua “ferma voluntat de col·laborar plenament amb l’administració de justícia per a l’esclariment total dels fets, actuant amb el màxim respecte als drets de totes les persones afectades per aquesta situació”. Així mateix, va reafirmar el “ferm i infrangible compromís de continuar treballant per garantir que tots els seus espais siguin entorns segurs, on els fidels puguin viure la fe amb absoluta confiança i tranquil·litat”.
El jove seminarista denunciant va arribar a Espanya l’estiu del 2024 a un seminari de Toledo i l’estiu del 2025 i amb l’ajuda del presumpte agressor es va traslladar a la Noguera. Segons la seua versió, la presumpta agressió es va cometre el juliol d’aquell any a Barcelona, després de sortir de copes en un local nocturn de la capital. El mes de gener passat va sol·licitar un canvi de parròquia i va ser traslladat a la de Bellver de Cerdanya.
El seminarista va assegurar que a finals d’agost va comunicar els fets al bisbe d’Urgell i que a l’octubre va enviar un burofax a l’oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals de la diòcesi sense èxit. El 29 d’octubre el jove va deixar el seminari.