La culpa de l’estat de Rodalies és de Renfe (32%), Govern (31%) i Adif (17%), segons l’opinió dels catalans recollida al CEO
La crisi ferroviària després de l’accident de Gelida va modificar la mobilitat del 28% d’enquestats
El 32% dels catalans assenyala Renfe com a principal responsable del funcionament actual de la xarxa de Rodalies, davant el 31% que assenyala al Govern, i el 17% a Adif, mentre que el 18% no ho sap, segons el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Són les dades de l’enquesta 'Òmnibus' del CEO de la Generalitat, publicada aquest divendres, realitzada entre el 29 de juny i el 6 de setembre a 1.797 persones majors de 16 anys.
L’enquesta, realitzada abans de l’accident ferroviari d’Urda (Toledo), pregunta per l’impacte de l’accident de Rodalies a Gelida (Barcelona) en la mobilitat dels catalans i la crisi ferroviària posterior, un accident que es va produir poc després de l’accident d’Adamuz (Còrdova). Segons l’estudi, la crisi ferroviària no va modificar la manera de desplaçar-se del 71% dels enquestats en els dies posteriors, però sí que ho va fer en el 28%; i el 82% no va optar pel treball, pel 16% que sí.
Entre els que van canviar la seua mobilitat arran de la crisi, el 42% va utilitzar els dies posteriors cotxe; el 26% bus urbà; el 25% bus interurbà; el 22% va ser a peu; el 14% va utilitzar FGC; el 8% bicicleta o patinet; el 6% amb taxi, i el 5% amb moto.
El 72% dels enquestats no utilitzaven Renfe anteriorment a la crisi, i el 27% sí; i d’aquests 27%, gairebé la meitat (45%) podia utilitzar menys Renfe del que ho feia, davant el 54% que van respondre que el continuarien utilitzant amb la mateixa freqüència.
Ús del català
L’estudi posa el focus també en l’ús social del català, i mostra que el 40% inicia sempre o molt sovint les seues converses en català; mentre que el 13% ho fa sovint; el 16% algunes vegades; el 15% poques, i el 15% mai. Quan els enquestats s’han d’adreçar a un desconegut, inicien les converses majoritàriament en castellà (59%), per sobre del català (38%).
Tanmateix, si creuen que el desconegut és originari d’un altre país, augmenta el percentatge de castellà (66%), i l’anglès o altres idiomes (17%) superen el català. També sobre el català, es mostren molt d’acord (38%) o d’acord (29%) a què sigui una llengua oficial de la Unió Europea, mentre que només el 13% està en desacord i el 6%, molt en desacord.
Baixes laborals
El sondeig mostra també que els catalans creuen que s’utilitzen les baixes laborals de forma poc (37%) o res (12%) apropiada en el 49% dels casos, mentre que el 46% creu que s’utilitzen de forma bastant (39%) o molt (7%) apropiada. Entre els enquestats que han treballat o treballen, a 2 de cada 3 se’ls ha reconegut en alguna ocasió una baixa laboral, mentre que al 29% no; i entre els que se’ls ha reconegut, el 29% responen que no han trobat prou informació sobre el funcionament i durada de la seua última baixa laboral, davant el 64% que sí.