El motorista que va morir diumenge a Bossòst era un jove francés de 22 anys
A la carretera d’Eth Portilhon, a l'N-141
El motorista que va morir diumenge a la carretera d’Eth Portilhon, a Bossòst (Val d’Aran), és un jove francès de 22 anys. L’accident es va produir al punt quilomètric 4,6 de l’N-141, i es va rebre l’avís al voltant de les 16.00 hores. El Servei Català de Trànsit va informar del sinistre de la motocicleta i la mort del jove, i encara s’investiguen les causes.
Després de l’avís, es van desplaçar fins al lloc dels fets cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres unitats dels Pompièrs d’Aran. A causa de l’accident, les autoritats van haver de tallar la via en els dos sentits de la marxa i habilitar un pas alternatiu. La circulació no es va normalitzar fins passades les 19.00 hores, quan van reobrir els dos carrils.
A Catalunya, ja són 110 accidents mortals a la carretera durant el 2026, dels quals 47 eren motoristes. Val a recordar que, a la demarcació de Lleida, el passat 19 d’octubre un home alemany de 68 anys va perdre la vida després de tenir un accident mentre conduïa la seua motocicleta a Sant Llorenç de Morunys.