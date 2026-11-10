El so de l’edat mitjana: la historiadora Laura de Castellet ha ofert una ponència magistral sobre el passat acústic de la Seu d'Urgell
El Conservatori de Música dels Pirineus supera per primera vegada els 100 alumnes, que avalen la necessitat de portar els estudis musicals professionals a comarques de muntanya
Conèixer el passat acústic de la Seu d’Urgell i descobrir com bategaven i sonaven els seus carrers segles enrere. Aquest va ser l’objectiu principal de la conferència que va oferir la setmana passada la doctora en història medieval Laura de Castellet. La va pronunciar en el marc de la lliçó inaugural del Conservatori de Música dels Pirineus, que aquest any ha viscut un dels inicis de curs més emotius, coincidint amb el seu moment daurat: ha superat per primera vegada els 100 alumnes matriculats.
A través de la reconstrucció artesanal d’instruments antics, Castellet, pionera en l’arqueologia del so, va revelar la memòria i l’emoció que s’amaga en espais històrics, una investigació que connecta directament amb el seu rol com a intèrpret, des de l’any 2011, del Cant de la Sibil·la.
De Castellet va oferir una autèntica lliçó magistral combinada amb tocs de música amb instruments fabricats amb les seues pròpies mans. Va descriure la iconografia en les campanes i, en concret, la que encara es conserva a l’espadanya de la Catedral i que s’ha convertit en la més antiga de la ciutat.
“És un element de principis del segle XIV, que ha acompanyat la ciutat des de fa set-cents anys”, va dir, i va explicar que tenia un paper central com a element acústic d’avís. Avui dia, amb prou feines es deixa sentir. Porta gravat el segell del fonedor, que coincideix amb el d’altres campanes localitzades al Pallars. La investigadora va repassar alguns permòdols esculpits de la nau central de la Catedral. Les figures representen instruments de música popular, com la caramella (similar al sac de gemecs), la viüla (antecedent del violí) o la banya.