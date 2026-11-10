Grandvalira inverteix 42,8 milions i obre les pistes d’esquí el 4 de desembre
La inversió creix un 9,7% respecte al 2025
Grandvalira Resorts afronta la temporada d’hivern 2026-2027 amb una inversió de 42,8 milions d’euros, un 9,7% més que l’any anterior, després de tancar l’últim hivern amb 2,3 milions de dies d’esquí venuts, un 2,7% més que la campanya 2024-2025. El balanç reflecteix també un increment del 8% dels abonats als forfets de temporada, fins gairebé els 23.000, i una valoració dels clients de 8,84 punts sobre 10. Aquestes dades les va presentar ahir el director de màrqueting de l’empresa, David Ledesma.
La principal partida inversora es destina a reforçar la garantia de neu, amb noves basses d’aigua, canons i millores a les instal·lacions de producció. Entre les actuacions més destacades també es troba el nou edifici multifuncional del Pas de la Casa, que ha suposat una inversió de 15,5 milions d’euros i concentrarà diferents serveis per als esquiadors, així com les millores a les zones de debutants i les instal·lacions de restauració.
La companyia ampliarà el sistema Mobile Pass, que permet accedir als remuntadors amb el forfet al mòbil, en totes les modalitats de producte, inclosos els abonaments de diversos dies. També incorporarà un dron autònom amb intel·ligència artificial per donar suport als equips de pistes, inspeccionar remuntadors i localitzar persones.
Les estacions tenen prevista l’obertura el 4 de desembre, malgrat que no descarten avançar-la si les condicions de neu ho permeten. Les reserves anticipades evolucionen positivament, segons Grandvalira, amb increments del 60% al canal de venda directa i del 50% a través de les agències de viatges i els turoperadors.