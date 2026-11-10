Impulsen un institut d’estudis transfronterers sobre el Pirineu
Entre la Universitat d’Andorra i la UNED amb projectes conjunts d’investigació i docència
La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) han acordat impulsar la creació de l’Institut Universitari d’Estudis Transfronterers UdA-UNED, un centre conjunt dedicat a la investigació, la docència i la transferència de coneixement sobre les fronteres i els territoris fronterers. L’acord es va formalitzar ahir a Andorra la Vella, amb la firma d’un conveni de cooperació entre els rectors de les dos institucions, Juli Minoves i Ricardo Mairal. El projecte vol convertir el Pirineu i la frontera entre Andorra i Espanya en un espai de referència per a l’estudi de la cooperació transfronterera, aprofitant la proximitat entre el campus de la UdA, a Sant Julià de Lòria, i el centre associat de la UNED, a la Seu d’Urgell.
El primer pas serà la constitució d’un grup de treball conjunt que s’encarregarà de definir les línies d’investigació, estructura, funcionament i oferta formativa del futur institut, així com els recursos necessaris per posar-lo en marxa. Les conclusions es recolliran en una addenda al conveni. Entre els models que s’estudiaran es troba el centre d’estudis fronterers de la Universitat de la Gran Regió, una xarxa acadèmica que agrupa universitats d’Alemanya, Bèlgica, França i Luxemburg.
Mobilitat virtual
El conveni, amb una vigència de quatre anys i que es podrà renovar, reforçarà la col·laboració docent i recuperarà el programa de mobilitat virtual internacional Campus Net. Aquesta iniciativa permetrà que els estudiants de grau i postgrau d’una universitat puguin cursar assignatures en l’altra amb reconeixement acadèmic en el seu centre d’origen. D’aquesta forma, les dos institucions volen ampliar les oportunitats formatives i desenvolupar projectes d’investigació compartits.
El rector de la UdA, Juli Minoves, va destacar ahir que el projecte ha de situar el Pirineu en l’àmbit europeu dels estudis transfronterers. Per la seua part, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, va remarcar que la proximitat territorial entre les dos universitats facilitarà el desenvolupament de projectes conjunts i va defensar que el futur institut serà “un espai d’investigació al servei de les persones que viuen i treballen als dos costats de la frontera”.
D’altra banda, el nombre d’estudiants d’ensenyament superior a Andorra continua creixent i ha arribat als 4.093 matriculats durant el curs 2025-26. Són un 19,9% més que l’any anterior, amb 679 alumnes nous, segons Estadística del país. Les dades també mostren que la xifra d’alumnes gairebé s’ha triplicat en els últims 5 cursos, passant dels 1.483 de 2021-22 als més de 4.000 actuals.