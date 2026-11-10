MOBILITAT
Interrompuda cinc hores la línia de Manresa per una incidència causada per obres d’Adif
Uns treballs programats a la via van deixar sense tensió la catenària entre Calaf i Manresa. Els maquinistes de Renfe van avui a la vaga i la companyia recomana buscar alternatives de transport
La circulació de trens per la línia de Manresa entre Calaf i Manresa es va veure interrompuda ahir per un espai de cinc hores per culpa d’una incidència causada per unes obres d’Adif, que segons van confirmar fonts de l’administrador ferroviari, va deixar sense tensió elèctrica la catenària en aquest tram de vies. Els treballs estaven programats anteriorment i en principi no havien d’afectar el servei, però durant el seu transcurs es va registrar una “afectació sobrevinguda” que va provocar l’avaria cap a les 9.30 hores, la qual cosa va obligar Renfe a activar un servei de transport alternatiu per carretera entre Cervera i la capital del Bages. El tall es va prolongar fins minuts abans de les 14.00 hores, i va afectar quatre circulacions de les línies RL3 i RL4: tres des de l’estació de Lleida Pirineus i una quarta des de Manresa.
Aquesta nova incidència se suma al caos circulatori de diumenge i ahir a tot Catalunya i a les dos vagues fixades pel sindicat de maquinistes Semaf a Renfe per a avui i dijous vinent (vegeu el desglossament). Aquestes protestes s’afegeixen també a l’aturada general de demà dimecres dia 11 –afectarà a més el servei de la línia de la Pobla–, i anticipen una setmana complicada per als usuaris, per la qual cosa Renfe va recomanar als seus passatgers que busquin serveis alternatius de transport i planifiquin els seus trajectes.