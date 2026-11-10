SEGRE

MOBILITAT

Interrompuda cinc hores la línia de Manresa per una incidència causada per obres d’Adif

Uns treballs programats a la via van deixar sense tensió la catenària entre Calaf i Manresa. Els maquinistes de Renfe van avui a la vaga i la companyia recomana buscar alternatives de transport

Usuaris de la línia de Manresa, ahir a Cervera després de restablir-se el servei. - JORDI BONILLA

Usuaris de la línia de Manresa, ahir a Cervera després de restablir-se el servei. - JORDI BONILLA

Publicat per
ALBERT BATLLE

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La circulació de trens per la línia de Manresa entre Calaf i Manresa es va veure interrompuda ahir per un espai de cinc hores per culpa d’una incidència causada per unes obres d’Adif, que segons van confirmar fonts de l’administrador ferroviari, va deixar sense tensió elèctrica la catenària en aquest tram de vies. Els treballs estaven programats anteriorment i en principi no havien d’afectar el servei, però durant el seu transcurs es va registrar una “afectació sobrevinguda” que va provocar l’avaria cap a les 9.30 hores, la qual cosa va obligar Renfe a activar un servei de transport alternatiu per carretera entre Cervera i la capital del Bages. El tall es va prolongar fins minuts abans de les 14.00 hores, i va afectar quatre circulacions de les línies RL3 i RL4: tres des de l’estació de Lleida Pirineus i una quarta des de Manresa.

Aquesta nova incidència se suma al caos circulatori de diumenge i ahir a tot Catalunya i a les dos vagues fixades pel sindicat de maquinistes Semaf a Renfe per a avui i dijous vinent (vegeu el desglossament). Aquestes protestes s’afegeixen també a l’aturada general de demà dimecres dia 11 –afectarà a més el servei de la línia de la Pobla–, i anticipen una setmana complicada per als usuaris, per la qual cosa Renfe va recomanar als seus passatgers que busquin serveis alternatius de transport i planifiquin els seus trajectes.

Retards generalitzats per l’aplicació estricta dels torns de treball

El conflicte laboral entre els sindicats de maquinistes i el ministeri de Transport per implementar millores en la seguretat ferroviària va desembocar el cap de setmana passat en l’aplicació estricta, per part de Renfe, dels torns de treball. Aquesta mesura –no afecta els empleats de la companyia ferroviària a Lleida al ser el seu centre de treball l’estació de Lleida Pirineus– obliga els seus treballadors a anar a l’estació de Sants abans de començar o acabar la seua jornada laboral malgrat que els trens que condueixin estiguin en un altre punt de la xarxa, la qual cosa va generar errors i desavinences entre el personal i la companyia per la jornada de treball i els descansos, la qual cosa va acabar comportant retards en totes les línies, segons va admetre ahir el director de Rodalies, Òscar Playà. El responsable de la companyia ferroviària, tanmateix, va advertir que si els maquinistes incompleixen les seues obligacions, Renfe prendrà mesures disciplinàries, i va apel·lar a la “responsabilitat” dels conductors per respectar els serveis mínims durant les jornades de vaga anunciades.

Illa: “No és la manera de resoldre les coses”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va disculpar ahir davant dels ciutadans per la situació a Rodalies, i encara que va dir que entén l’estat d’ànim dels maquinistes després de l’accident ferroviari d’Urda, va opinar que entorpir l’operativa ferroviària “no és la manera de resoldre les coses, sinó fent propostes”. En declaracions a RAC1, a més, Illa va descartar que la situació de la xarxa ferroviària respongui a una “vaga encoberta”, i va pronosticar que a començaments del 2027 es veuran millores “tangibles” en el servei.

El més llegit

tracking