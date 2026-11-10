El llegat de la pedra seca
El Parc Natural del Cadí-Moixeró fa un inventari d’aquest patrimoni històric dins dels disset municipis que formen part del seu àmbit. La Seu ha acollit una jornada formativa
El Parc Natural del Cadí-Moixeró aposta per la recuperació i la transmissió del patrimoni cultural vinculat a la pedra seca, una tècnica constructiva tradicional declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Per això elabora des del 2024 un inventari de les construccions que fan servir aquest mètode de construcció dins dels disset municipis que formen part de la seua àrea d’influència.
En les tres primeres campanyes ha inventariat més de 200 elements construïts amb aquesta tècnica, distribuïts entre els municipis de Montellà i Martinet, Cava, Prullans i la Solana de Bellver de Cerdanya. Els treballs se centren aquests dies en aquests dos últims municipis. Lluc Pellissa és guia de muntanya de l’empresa En Ruta, que fa tres anys que porta a terme, juntament amb Laia Acero, el treball. Pellissa va destacar ahir que la guia “és un document totalment obert i viu” en el qual es poden anar incorporant nous elements.
L’inventari s’acompanya de programes d’aprenentatge a les escoles i de jornades formatives de restauració de marges i murs impartides per mestres en aquest ofici tradicional i entitats col·laboradores. L’objectiu és identificar, catalogar, preservar i gestionar el llegat tradicional de construccions de pedra seca, com murs, marges, cabanes de pastor, camins empedrats i empara.
Per donar a conèixer aquesta tècnica ancestral, l’ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Espai Ermengol van organitzar el cap de setmana les II Jornades de Formació-Pedra Seca. Van incloure una tarda de debat i taula d’experiències en què van participar Pellissa i Acero per donar a conèixer detalls del treball al parc natural, i representants del Govern d’Andorra per explicar les actuacions que es porten a terme al Principat.