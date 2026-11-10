PREVENCIÓ
Més trucades per violència vicària, amb 24 a Lleida fins al setembre
A la demarcació, segons les dades publicades del telèfon d’atenció 900 900 120. Projecció del documental ‘No estás loca’ per visibilitzar aquesta xacra
El telèfon d’atenció de la Generalitat (900 900 120) ha rebut fins al mes de setembre d’enguany un total de 319 trucades des de les comarques lleidatanes per violència masclista. Això suposa un augment del 27% respecte al mateix període de l’any passat, segons les xifres publicades pel departament d’Igualtat i Feminismes. D’aquestes, 24 trucades alertaven de violència vicària (l’exercida contra la dona a través dels seus fills), davant les 13 que es van registrar en el mateix període del 2025. Així mateix, de les 101 trucades en les quals les dones assenyalaven que vivien amb fills menors al nucli familiar, 21 alertaven de violència vicària. En la mateixa línia, en 21 de les trucades rebudes fins al setembre d’aquest any des de les comarques lleidatanes s’informava que els fills de les dones també patien algun tipus de maltractament. Vuit de cada deu atencions a través d’aquest telèfon per violència masclista es van fer a instàncies de la mateixa víctima.
Precisament, ahir la subdelegació del Govern central a Lleida va acollir la projecció del documental No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria, dins dels actes que s’organitzen aquest mes de novembre en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència a les Dones, que se celebra el 25 de novembre vinent. La presentació de l’acte, al qual van assistir setanta persones, va anar a càrrec de la secretària general i subdelegada per suplència, Mercè Fajardo, i la cap de la Unitat de Violència contra les Dones de la subdelegació, Carme Llobera. Sobre això, Fajardo va dir que la violència vicària és “una de les formes més cruels de violència masclista” i va subratllar la importància “de reconèixer aquesta realitat, detectar-la i garantir una resposta institucional i social ferma per protegir les dones i els seus fills i filles”. El documental està dirigit per la cantant, compositora, cineasta i guionista María Bestar. També es va portar a terme un col·loqui en què va participar la fundadora de la plataforma Yo sí te creo, Isabel Martínez Hervas; la jurista i metge forense en temes de violència de gènere Belén Gallo, i la psicòloga infantil i juvenil del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Gemma Pou.