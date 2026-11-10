POLÍTICA
Naix Impuls Pirinenc, que anirà a les municipals amb la marca blanca del PSC
Les eleccions municipals de maig del 2027 seran la primera cita electoral en què participarà Impuls Pirinenc, una nova formació política presentada ahir a Sort que vol “incidir directament” en les decisions que afecten el present i el futur de les comarques de muntanya. Aquest nou partit, no obstant, es presentarà als comicis federat amb la Candidatura de Progrés, la marca blanca del PSC per obtenir representació a la Diputació i els consells comarcals, en la que, segons els seus impulsors, constitueix una aliança que “garanteix la màxima utilitat política mantenint intacta la identitat i el compliment amb el territori”.
Impuls Pirinenc se centrarà en “propostes realistes i allunyades de promeses incomplertes o poc adaptades al territori”, i situarà com a prioritats fixar i potenciar els serveis essencials, l’habitatge i millorar les connexions digitals i per carretera. Així mateix, també aposta per la reactivació de la indústria local i el blindatge del sector agroalimentari. Per liderar aquesta etapa, el moviment ja ha constituït un comitè executiu amb representació de diferents representants municipalistes del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.