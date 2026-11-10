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POLÍTICA

Naix Impuls Pirinenc, que anirà a les municipals amb la marca blanca del PSC

Els membres del comitè executiu d’Impuls Pirinenc. - ACN

Els membres del comitè executiu d’Impuls Pirinenc. - ACN

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ACN

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Les eleccions municipals de maig del 2027 seran la primera cita electoral en què participarà Impuls Pirinenc, una nova formació política presentada ahir a Sort que vol “incidir directament” en les decisions que afecten el present i el futur de les comarques de muntanya. Aquest nou partit, no obstant, es presentarà als comicis federat amb la Candidatura de Progrés, la marca blanca del PSC per obtenir representació a la Diputació i els consells comarcals, en la que, segons els seus impulsors, constitueix una aliança que “garanteix la màxima utilitat política mantenint intacta la identitat i el compliment amb el territori”.

Impuls Pirinenc se centrarà en “propostes realistes i allunyades de promeses incomplertes o poc adaptades al territori”, i situarà com a prioritats fixar i potenciar els serveis essencials, l’habitatge i millorar les connexions digitals i per carretera. Així mateix, també aposta per la reactivació de la indústria local i el blindatge del sector agroalimentari. Per liderar aquesta etapa, el moviment ja ha constituït un comitè executiu amb representació de diferents representants municipalistes del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.

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