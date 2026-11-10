El nou consell de gent gran de l’Alt Urgell demana millores sanitàries
El col·lectiu de gent gran de l’Alt Urgell ha constituït un nou consell consultiu, una eina de treball per fer arribar totes les aportacions i reclamacions d’aquest sector de la població a les administracions i als organismes competents. El grup agafa el relleu de l’ens anterior, després d’haver-ne actualitzat els estatuts i definit la seua dependència directa del consell comarcal de l’Alt Urgell.
En una sessió presidida per la presidenta de l’ens comarcal, Josefina Lladós, i la vicepresidenta d’Atenció a les Persones, Mireia Tarrats, els representants designats per municipis i associacions de padrins de la comarca van destacar la necessitat de treballar per aconseguir millores en l’àmbit de salut. Van remarcar les dificultats que suposa per a la gent gran de la comarca desplaçar-se a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a visites i proves mèdiques. També sol·licitaran “concretar i desplegar l’acord amb Andorra per poder fer ús dels seus serveis mèdics”, així com augmentar les freqüències del transport públic que uneix l’Alt Urgell amb la capital del Segrià. L’entitat crearà un protocol per atendre maltractaments als padrins, que estarà a punt durant el primer semestre del 2027.