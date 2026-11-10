Primera jornada de vaga de trens: retards, incertesa i molta frustració entre els usuaris de Tàrrega
Els serveis mínims previstos per avui eren del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia, però Rodalies ha admès que no s’estan complint
La primera jornada de vaga dels maquinistes de Renfe ha provoca aquest dimarts un caos en la mobilitat pública, amb cancel·lacions, retards i grans aglomeracions a les estacions d’autobús. Molts usuaris han hagut de buscar alternatives per arribar a treballar, estudiar o acudir a cites mèdiques.
A l’estació de Tàrrega, els primers trens del dia han quedat cancel·lats per motius que encara s’han d’aclarir. L’auxiliar de l’estació explicava als usuaris que els trens estan cancel·lats i els recomanava que anessin a l’estació d’autobusos, que estava abarrotada de persones esperant trobar una plaça per poder desplaçar-se.
Els autobusos circulen plens i diverses persones s’han hagut de quedar a terra sense una alternativa clara. A l’estació de busos ningú sabia si Renfe habilitarà autobusos addicionals, ja que els d’altres operadores no poden absorbir més gent.
La situació ha generat retards, incertesa i frustració entre qui depèn del transport públic cada dia.
Serveis mínims incomplerts
Els serveis mínims previstos per avui eren del 66% en hora punta —entre les 6.00 i les 9.30 hores i entre les 17.00 i les 20.30 hores— i del 33% durant la resta de la jornada. Tanmateix, Rodalies ha reconegut que no s’estan complint i ha recomanat als viatgers que busquin altres mitjans de transport.
La vaga, convocada pel sindicat SEMAF, ha afectat els serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya i s’allargarà tres dies, fins dijous.
Els usuaris s’han mostrat especialment indignats perquè, si es convoca una vaga, esperen que s’anunciï clarament que no hi haurà trens o que es garanteixi el compliment dels serveis mínims. Consideren que la manca d’informació prèvia els deixa sense marge de maniobra per organitzar els seus desplaçaments.
Miriam Desancho, usuària del tren a Tàrrega, ha explicat que cada dia agafa el tren de les 7.01 hores per anar a Lleida a fer pràctiques, que comencen a les 8.30. “Sempre arribo tard, a partir de les 9.00 hores. Avui he anat al tren com cada dia i la informadora m’ha dit que no hi havia trens; li acabaven d’informar perquè en teoria hi havia serveis mínims”, ha relatat. Desancho ha criticat que aquestes incidències s’haurien d’anunciar amb antelació: “Crec que això ho han d’anunciar amb un dia d’antelació. Ara els autobusos estaran tots plens i, si no en posen un de reforç, la gent es quedarà a terra”.