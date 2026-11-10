SEGRE

Primera jornada de vaga de trens: retards, incertesa i molta frustració entre els usuaris de Tàrrega

Els serveis mínims previstos per avui eren del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia, però Rodalies ha admès que no s’estan complint

Publicat per
Laia Pedrós

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La primera jornada de vaga dels maquinistes de Renfe ha provoca aquest dimarts un caos en la mobilitat pública, amb cancel·lacions, retards i grans aglomeracions a les estacions d’autobús. Molts usuaris han hagut de buscar alternatives per arribar a treballar, estudiar o acudir a cites mèdiques.

A l’estació de Tàrrega, els primers trens del dia han quedat cancel·lats per motius que encara s’han d’aclarir. L’auxiliar de l’estació explicava als usuaris que els trens estan cancel·lats i els recomanava que anessin a l’estació d’autobusos, que estava abarrotada de persones esperant trobar una plaça per poder desplaçar-se.

Els autobusos circulen plens i diverses persones s’han hagut de quedar a terra sense una alternativa clara. A l’estació de busos ningú sabia si Renfe habilitarà autobusos addicionals, ja que els d’altres operadores no poden absorbir més gent.

La situació ha generat retards, incertesa i frustració entre qui depèn del transport públic cada dia.

Serveis mínims incomplerts

Els serveis mínims previstos per avui eren del 66% en hora punta —entre les 6.00 i les 9.30 hores i entre les 17.00 i les 20.30 hores— i del 33% durant la resta de la jornada. Tanmateix, Rodalies ha reconegut que no s’estan complint i ha recomanat als viatgers que busquin altres mitjans de transport.

La vaga, convocada pel sindicat SEMAF, ha afectat els serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya i s’allargarà tres dies, fins dijous.

Els usuaris s’han mostrat especialment indignats perquè, si es convoca una vaga, esperen que s’anunciï clarament que no hi haurà trens o que es garanteixi el compliment dels serveis mínims. Consideren que la manca d’informació prèvia els deixa sense marge de maniobra per organitzar els seus desplaçaments.

Miriam Desancho, usuària del tren a Tàrrega, ha explicat que cada dia agafa el tren de les 7.01 hores per anar a Lleida a fer pràctiques, que comencen a les 8.30. “Sempre arribo tard, a partir de les 9.00 hores. Avui he anat al tren com cada dia i la informadora m’ha dit que no hi havia trens; li acabaven d’informar perquè en teoria hi havia serveis mínims”, ha relatat. Desancho ha criticat que aquestes incidències s’haurien d’anunciar amb antelació: “Crec que això ho han d’anunciar amb un dia d’antelació. Ara els autobusos estaran tots plens i, si no en posen un de reforç, la gent es quedarà a terra”.

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