Rodalies avisa de l'incompliment dels serveis mínims a Rodalies i recomana buscar "mitjans de transport alternatius"
El 60% dels previstos a primera hora s'han hagut de suprimir
La jornada de vaga ferroviària ha començat a Lleida amb un incompliment generalitzat dels serveis mínims, el que ha deixat sense tren a nombrosos usuaris sense que hi hagi transport alternatiu per carretera. Aquesta situació s’ha donat a tot Catalunya, segons han corroborat fonts de Renfe, que van indicar que, en conseqüència, no hi ha autocars disponibles per suplir les desenes de trens cancel·lats a tot el territori català. Davant d’aquesta situació, les xarxes socials de Rodalies recomanaven des de primera hora del matí l’"ús de mitjans de transport alternatiu".
En la línea de la costa (r13 y r14), Renfe solo tuvo constancia por la mañana de la salida de un tren en dirección Lleida a las 5:54 y otro en dirección a Barcelona a las 6.44. En la de Manresa (RL3 y RL4) la operadora indicó que no salió el que debía partir de Manresa en dirección a Lleida a las 5.43, pero apuntó que sí circularon algunos trenes. La compañía señaló que, en el conjunto de Catalunya, debían circular 137 hasta las 9.30 horas y solo lo hicieron la mitad.
Rodalies avisa
Rodalies ha avisat a primera hora d'aquest dimarts de l'incompliment dels serveis mínims en la vaga de maquinistes convocada per Semaf. En un missatge difós a les seves xarxes socials, l'operador recomana buscar "mitjans de transport alternatius" i admet que "els trens no estan prestant el servei programat". Els serveis mínims a hora punta, entre els 06.00 h i les 09.30 h i entre 17.00 h i 20.30 h, havien de ser del 66%, mentre que a la resta del dia són del 33%.
A les 6 del matí només han sortit 14 trens, tot i que n'hi havia 25 de previstos. A les 6.30 h, les cancel·lacions han arribat al 60% dels serveis mínims programats. La d'aquest dimarts és la primera aturada de les tres que es preveuen aquesta setmana, i arriba després de diverses jornades de retards i cancel·lacions pel conflicte per l'operativa entre Renfe i Rodalies.
Arran del trencament dels acords amb el comitè d'empresa, i segons va avançar Rac1 i confirmen fonts de Renfe, s'ha d'aplicar el "gràfic reglamentari" per circular, que només té Sants com a residència. Això obliga als maquinistes a començar la seva jornada des de Barcelona, encara que hagin d'anar a portar un tren que comenci el recorregut des de Vic.
Primera de tres vagues
Aquest dimarts hi ha una vaga de 24 hores convocada per Semaf, el sindicat majoritari dels maquinistes. També hi haurà una vaga parcial dijous. La mobilització arriba menys de dues setmanes després de l'última aturada convocada pel sindicat, el 29 d'octubre, també per reclamar un canvi estructural en la seguretat ferroviària.
Abans, l'última convocatòria havia estat la del 9 de febrer, que inicialment preveia tres dies de vaga, però que es va desconvocar el mateix dilluns després d'un acord amb l'aleshores ministre de Transports, Óscar Puente.
Semaf argumenta que les aturades responen al "bloqueig als compromisos de seguretat ferroviària". El sindicat denuncia que els grups de treball creats arran de l'acord del febrer amb el Ministeri de Transports i les presidències de Renfe i Adif per desenvolupar noves normatives, protocols d'emergència i condicions operatives estan aturats des de l'abril.
La convocatòria es va produir l'endemà de l'accident entre dos trens d'alta velocitat a Urda (Toledo), que va causar 69 morts i va precipitar la dimissió del ministre de Transports i del president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Després del relleu al ministeri, el nou titular, Carlos Cuerpo, es va reunir amb Semaf en una primera presa de contacte, però el sindicat va mantenir les aturades.
Els serveis mínims decretats pel Govern establien que Rodalies havia de funcionar al 66% en les hores punta i al 33% la resta del dia aquest dimarts. Aquests percentatges, però, s'estan incomplint.
Més mobilitzacions
Les aturades s'emmarquen en un context marcat per la vaga general de l'11 de novembre, que també afectarà el transport públic, amb uns serveis mínims del 25% en hora punta. La resta de la jornada no hi haurà circulacions protegides i, per tant, la reducció del servei pot ser total.
A més, el 17 de novembre hi ha prevista una nova jornada de vaga a Renfe i Adif, confirmada pel comitè d'empresa després que la reunió de la Comissió de Conflictes Laborals acabés sense acord. Semaf també ha anunciat una convocatòria per a aquell dia que s'estén als maquinistes de vuit operadores. El personal d'Adif també convoca vaga per aquell dia.