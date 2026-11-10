TRÀNSIT
Tomba un pal de llum i obliga a tallar el trànsit a Bellpuig
Un tractor va colpejar diumenge un pal de Telefónica a la carretera LP-2041, al seu pas per Bellpuig, deixant-lo caigut sobre la via. L’avís es va rebre a les 15.31 hores i els Bombers de la Generalitat van advertir que els cables caiguts podien dificultar la circulació. A conseqüència, l’ajuntament va informar ahir que es va haver de tallar la circulació a l’avinguda de Preixana, a tram comprès entre l’empresa Saladrigues i la rotonda de Preixana. Els Bombers van desplaçar diumenge dos dotacions al lloc per assegurar la zona i gestionar la incidència. Trànsit va informar diumenge que s’havia restringit el pas a camions de més de 7,5 tones a Bellpuig.