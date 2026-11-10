Urtasun veu injust per a Lleida retirar el 12% de la producció d’oli
El ministre de Cultura és partidari de solucions que no afectin les petites cooperatives. Anuncia una inversió de 500.000 euros per restaurar la Seu Vella
El ministre de Cultura i número dos a la llista de Front Ampli a les generals del dia 29, Ernest Urtasun, va assegurar ahir a Lleida que no “li sembla justa” la mesura que ha pres el ministeri d’Agricultura que encapçala Luis Planas, del PSOE, d’obligar a retirar el 12% de la producció d’oli, que a Lleida té una gran incidència. Va indicar que no creu que hagi de ser horitzontal afectant de la mateixa manera tots els productors. “És veritat que hi ha una sobreproducció d’oli, però també és veritat que estem important oli de fora, per la qual cosa aquesta mesura resulta estranya.” Va ressaltar que l’afectació no és la mateixa per als grans productors, que es poden adaptar millor a aquesta retirada i a la situació financera del mercat, que per a les cooperatives petites, “ja que amb mesures d’aquest tipus el que es pot acabar provocant és una concentració més gran del sector”. En aquest sentit, va sol·licitar que s’adoptin solucions per sectors i no afecti els petits productors.
També es va referir a la gravetat que comporta que el PP hagi reconegut que el seu advocat mantingués contactes vinculats al cas Koldo, “la qual cosa no ens sorprèn venint del PP, del qual pots esperar qualsevol cosa, però són fets molt greus relacionats amb la trama de corrupció. Va recalcar que la corrupció vinculada als dos grans partits provoca una gran desafecció de la política, per la qual cosa “vull reivindicar que nosaltres com a Front Ampli hem governat sense corrupció. La política sense corrupció existeix”.
Sobre el català, Urtasun es va referir a la possibilitat d’eliminar-ne l’ús al Congrés, una mesura aconseguida aquesta legislatura i que la diputada a les llistes del PP Cayetana Álvarez de Toledo va assegurar que deixarà sense vigor si governen els populars. Tanmateix, l’alcalde de Badalona i també a les llistes del PP, Xavier García Albiol, no comparteix aquesta mesura, per la qual cosa va exigir a Feijóo que aclareixi la postura. També va valorar que el Suprem hagi rebutjat suspendre el vot de gairebé 190.000 de nacionalitzats per la “llei de nets” com pretenia Vox (vegeu la pàgina 11). Urtasun va fer aquestes declaracions a la Seu Vella aprofitant la presentació de la candidata lleidatana de la formació, Montse Cortasa. Va anunciar que el ministeri de Cultura invertirà 500.000 € en la restauració de les muralles i el cimbori del conjunt monumental medieval, emblema de la ciutat. Al març, l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya va completar la restauració de les cobertes del claustre, que va costar més de 650.000 €.