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URBANISME

Vistiplau a tres plantes de biogàs al territori de Lleida que rebran 660.000 tones de residus

Obtenen l’aprovació inicial urbanística a les comarques de la Noguera i el Segrià

Imatge d’arxiu de les actuals instal·lacions de Noguera Renovables.

Imatge d’arxiu de les actuals instal·lacions de Noguera Renovables.

Publicat per
Raúl RamírezCap de ComarquesALBERT BATLLE

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Tres plantes que faran servir dejeccions ramaderes i altres residus orgànics per obtenir biogàs han obtingut l’aprovació inicial de la comissió d’Urbanisme de Lleida. Es tracta de dos instal·lacions al Segrià i una a la Noguera que, una vegada en marxa, tindran capacitat per rebre prop de 660.000 tones de rebutjos a l’any, segons dades del departament de Territori. Totes han d’obtenir encara l’aprovació provisional i la definitiva.

El projecte de més magnitud és el que Noguera Renovables promou a Balaguer. Suposarà ampliar les seues instal·lacions de biometà per rebre 299.351 tones de dejeccions i altres rebutjos orgànics a l’any. Es tracta del segon complex de biogàs més gran previst a la província, només al darrere del que el grup danès CIP promou a la Sentiu de Sió, i que haurà de rebre més de mig miler de tones de residus a l’any.

També ha rebut l’aprovació inicial la planta que el grup Ence projecta a Almacelles, amb capacitat per a 194.830 tones de residus orgànics a l’any. L’ajuntament va presentar en el seu dia al·legacions a l’apreciar deficiències en àmbits com les emissions i les olors, així com l’absència d’un estudi de mobilitat dels camions que proveiran de residus al complex.

El tercer projecte aprovat inicialment és el promogut a Seròs per Construccions i Derivats 33 SL amb capacitat per a 164.469 tones anuals de residus orgànics. Davant l’aprovació d’aquests tres projectes, el d’una altra instal·lació de compostatge i biogàs a Torregrossa, amb capacitat per a 120.000 tones, va quedar en suspens.

L’accés al complex de la Sentiu, un altre cop en exposició pública

L’ajuntament de la Sentiu de Sió ha tornat a obrir el període d’exposició pública de 30 dies hàbils sobre el projecte per asfaltar el camí d’accés a la planta de biogàs projectada pel grup danès CIP a la localitat, al constatar que l’enllaç d’internet proporcionat pels promotors del complex no permetia accedir a la documentació, “fet que n’impedia la consulta efectiva”. La documentació també es pot consultar presencialment al consistori de la localitat.

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