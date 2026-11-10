URBANISME
Vistiplau a tres plantes de biogàs al territori de Lleida que rebran 660.000 tones de residus
Obtenen l’aprovació inicial urbanística a les comarques de la Noguera i el Segrià
Tres plantes que faran servir dejeccions ramaderes i altres residus orgànics per obtenir biogàs han obtingut l’aprovació inicial de la comissió d’Urbanisme de Lleida. Es tracta de dos instal·lacions al Segrià i una a la Noguera que, una vegada en marxa, tindran capacitat per rebre prop de 660.000 tones de rebutjos a l’any, segons dades del departament de Territori. Totes han d’obtenir encara l’aprovació provisional i la definitiva.
El projecte de més magnitud és el que Noguera Renovables promou a Balaguer. Suposarà ampliar les seues instal·lacions de biometà per rebre 299.351 tones de dejeccions i altres rebutjos orgànics a l’any. Es tracta del segon complex de biogàs més gran previst a la província, només al darrere del que el grup danès CIP promou a la Sentiu de Sió, i que haurà de rebre més de mig miler de tones de residus a l’any.
També ha rebut l’aprovació inicial la planta que el grup Ence projecta a Almacelles, amb capacitat per a 194.830 tones de residus orgànics a l’any. L’ajuntament va presentar en el seu dia al·legacions a l’apreciar deficiències en àmbits com les emissions i les olors, així com l’absència d’un estudi de mobilitat dels camions que proveiran de residus al complex.
El tercer projecte aprovat inicialment és el promogut a Seròs per Construccions i Derivats 33 SL amb capacitat per a 164.469 tones anuals de residus orgànics. Davant l’aprovació d’aquests tres projectes, el d’una altra instal·lació de compostatge i biogàs a Torregrossa, amb capacitat per a 120.000 tones, va quedar en suspens.