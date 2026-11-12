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Aigua tenyida de verd als llacs del Pirineu lleidatà: què els fa reduir la transparència?

Un estudi documenta els efectes de la pujada de les temperatures, la menor precipitació i l’arribada de pols sahariana. Una presència més elevada de fòsfor altera la composició dels vegetals aquàtics

La presència de fòsfor a l’aigua afavoreix el desenvolupament de plantes aquàtiques com les isòetes. - KIKE BALLESTEROS/CEAB

La presència de fòsfor a l’aigua afavoreix el desenvolupament de plantes aquàtiques com les isòetes. - KIKE BALLESTEROS/CEAB

Publicat per
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

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“S’està produint un canvi químic als llacs del Pirineu, que ja no seran tan transparents. Ara són més verds”, explica Esperança Gacia, investigadora del CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes) i autora, juntament amb Eric Baqué-Díaz, de la mateixa entitat del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques), d’un estudi pioner que ha permès calibrar els efectes del canvi climàtic en 30 estanys ubicats a altituds de 1.619 a 2.368 metres, la majoria dels quals a Lleida i Andorra, i que ha publicat la revista científica Freshwater Biology. L’estudi ha permès constatar modificacions d’aquest tipus en les gairebé quatre dècades transcorregudes entre el període 1987-1988 i el del 2017 al 2023.

“L’alta muntanya és un espai molt sensible i poc antropitzat que permet detectar canvis molt subtils”, anota Gacia, que assenyala els vectors clau. L’augment de la temperatura, paral·lel a una ratxa de 67 nits tropicals al pla, escalfa l’aigua, retalla la presència de gel i afavoreix la fotosíntesi a més profunditat. La reducció de la capa nival té un efecte similar. I una freqüència més elevada d’arribada de pols sahariana per la reubicació dels anticiclons eleva el dipòsit de sorra sobre neu i aigua, fet que canvia el color i augmenta l’aportació de fòsfor, que potencien algunes espècies.

A l’aigua ha augmentat l’alcalinitat, la conductivitat i la concentració d’ions principals, “la qual cosa suggereix una intensificació de la meteorització de les roques i la deposició de pols”, assenyala l’estudi, a la qual cosa se suma una reducció del nitrogen dissolt i un augment del fòsfor. I les comunitats de plantes aquàtiques han experimentat en aquell període “canvis composicionals significatius” que “s’expliquen millor per canvis biogeoquímics a escala regional vinculats al canvi climàtic i a les aportacions atmosfèriques, més que per factors d’estrès locals com la introducció de peixos”.

Aquests canvis consisteixen, sense aparèixer ni desaparèixer espècies en el conjunt dels llacs, en la reducció o la proliferació de la presència d’algunes plantes (i també en la detecció o l’absència d’altres) en estanys concrets.

“La riquesa total de macròfites (plantes aquàtiques) a tota la regió es va mantenir relativament estable”, conclou l’informe del CEAB, que “subratlla la utilitat de les comunitats de macròfites com a indicadors ecològics”.

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