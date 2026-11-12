Un punt de trobada per als aficionats de la història: quasi deu anys del mercat d’antiquaris i brocanters de Mollerussa
La cita dominical ha duplicat el nombre d’estands des de la seua creació el 2017 i compta actualment amb uns 60 paradistes
Llibres antics, discos de vinil, mobles, eines i objectes que han sobreviscut al pas del temps troben cada diumenge una nova oportunitat al mercat d’antiquaris i brocanters de Mollerussa. La cita, que el mes de maig vinent complirà deu anys, ha duplicat el nombre d’expositors des de la seua creació el 2017.
De les trenta parades inicials s’ha passat a unes seixanta en l’actualitat, segons dades facilitades per Fira de Mollerussa, que col·labora en l’organització del certamen. També ha anat augmentant amb els anys l’afluència d’aficionats a les antiguitats, col·leccionistes i públic en general, que s’atansa al mercat per descobrir objectes singulars o simplement passejar entre les parades.
El mercat es va inaugurar el 2017 en uns terrenys municipals situats darrere dels pavellons firals. La iniciativa va sorgir de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, integrada per professionals que anteriorment participaven en el mercat dominical de les Borges Blanques i que buscaven un nou emplaçament. Tot just un mes després de la seua estrena, les parades es van traslladar a l’avinguda Ermengol V per aprofitar l’ombra dels arbres. Actualment, se celebra a l’espai situat darrere dels pavellons, que va ser millorat el 2023 per acollir expositors de la Fira de Sant Josep.
La iniciativa també va permetre recuperar la tradició de les antiguitats a la capital del Pla d’Urgell, que havia acollit durant dotze edicions una fira especialitzada desapareguda el 2011. Aquesta vinculació es va reforçar el 2020 amb la creació de la Fira-mercat d’Antiquaris i Brocanters, vinculada a Expoclàssic, que en la seua última edició, celebrada el setembre passat, va reunir 31 expositors.
A les portes del seu desè aniversari, el mercat dominical s’ha consolidat com un punt de trobada que transcendeix el col·leccionisme especialitzat i atreu visitants de perfils diversos. La cita manté viva així una activitat que combina el comerç i l’atractiu de trobar petits tresors d’altres èpoques.