184 alumnes es presentaran aquest dissabte a la Seu d'Urgell a la convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir
S'hi desplaçaran 11 examinadors. El 28 de novembre es realitzarà una altra jornada a Lleida ciutat
La convocatòria extraordinària d'exàmens de conduir a la Seu d'Urgell es durà a terme aquest dissabte i examinarà un total de 184 alumnes. Per realitzar-la, 11 examinadors de la plantilla laboral de Lleida i altres prefectures es desplaçaran fins a l'Alt Urgell, segons la Direcció General de Trànsit (DGT).
Dels alumnes que es presentaran a la prova de conduir d'aquest cap de setmana, 123 s'examinaran per obtenir el permís de conduir de turisme, 29 pel de moto, 28 pel de camió i 4 pel d'autobús.
La jornada extraordinària busca incrementar la capacitat d'examen i donar resposta a la demanda existent. El dissabte 28 de novembre s'endurà a terme una altra a la ciutat de Lleida. Totes dues convocatòries se sumen a la celebrada el passat 15 de maig.
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Sergi Caufapé