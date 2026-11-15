El safrà arrela als camps de Mas de Bondia vuit segles després: "és un procés molt laboriós i aquesta és la principal raó del seu elevat preu"
Tres productors aposten per un cultiu del qual la Segarra va ser una important exportadora
Entre els segles XIII i XV, els camps del sud de la Segarra lluïen cada tardor el color violeta del safrà. El cultiu va convertir la comarca en un dels principals exportadors d’aquest condiment en tot l’Estat, encara que amb el temps va acabar desapareixent. Fa vuit anys, tres productors de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra, van decidir recuperar-lo i tornar a produir-lo amb la finalitat de mantenir viu el patrimoni agrari local.
Sota la marca Safrà de Mas de Bondia, els tres socis conreen safrà en diferents parcel·les que sumen 0,25 hectàrees. La producció pot arribar als 400 grams en les millors campanyes, malgrat que habitualment oscil·la entre els 200 i els 300 grams. Per obtenir un gram es necessiten aproximadament 250 flors. “La recol·lecció del safrà és un procés molt laboriós i aquesta és la principal raó del seu elevat preu, que sol ser d’uns 12 euros per gram”, va explicar Josep Domènech, un dels impulsors del projecte.
Un procés sensible
Els bulbs del safrà poden produir durant cinc o sis temporades, tot i que ofereixen el seu màxim rendiment el quart any d’haver-los plantat. Durant l’any amb prou feines necessita cures, encara que quan comença la recol·lecció entre finals d’octubre i principis de novembre requereix una atenció diària. “Cal venir al matí, agafar les flors, separar els filaments rojos del pistil i torrar-los”, va detallar Domènech. Aquest últim pas és especialment delicat, ja que s’ha de fer amb un fogó i un tamís controlant en tot moment la temperatura per no deixar-lo massa tou ni cremar-lo.
Un altre dels productors, Dionís Oña, va assegurar que un dels reptes que es van trobar a l’inici del projecte va ser la distribució i comercialització del producte. “A les grans superfícies es pot trobar un safrà que no té la mateixa qualitat”, va assenyalar. Per això, les seues vendes es concentren principalment en restaurants i particulars de la zona interessats en el producte, a més de l’Escola d’Hostaleria de Barcelona, de la qual també són proveïdors. El comercialitzen en petits envasos de mig gram, un i cinc grams.
“Quan hi ha un increment de la producció, ens ajuden les nostres dones i les nostres filles i es converteix en una tasca familiar com ja ho havia estat segles enrere. Malgrat tot l’esforç que requereix recollir-lo, quan veus la flor, olores l’aroma o tens el producte envasat, sents una gran satisfacció personal i col·lectiva”, va subratllar Oña.