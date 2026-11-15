Última jornada de la 29 edició de la Fira de l'Oli Verd de Maials després d'un vespre amb pedregades
La cooperativa del Camp Foment Maialenc manté les previsions de collita malgrat el temporal que ha afectat el municipi
Maials afronta avui l'última jornada de la 29 edició de la Fira de l'Oli Verd després d'un vespre de pluges i pedregades que han afectat els camps d'oliveres de la zona.
Segons el president de la cooperativa del Camp Foment Maialenc, Francesc Teixidó, les afectacions "potser no seran tan greus perquè el temporal ha vingut acompanyat d'aigua", tot i que ha reconegut que hi ha camps que "semblen nevats" pel color blanc de la pedra acumulada.
El temporal arriba en ple inici de la campanya de recollida d'olives, que enguany avança a un ritme "tranquil" en comparació amb temporades anteriors. Malgrat la pedregada, la cooperativa manté una previsió de collita considerada "normal", situada al voltant del milió de quilos.
La fira d'enguany reuneix prop d'un centenar d'expositors i destaca la figura de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, distingit com a Amic de l'Oli 2026.