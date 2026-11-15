Una tempesta de calamarsa i pluja descarrega al Segrià i inunda carrers a Alcanó
Van arribar a caure 40 litres per metre quadrat en cinc minuts
Més de 40 litres per metre quadrat en cinc minuts són els que van caure cap a les 18.00 hores d’ahir a Alcanó. Els carrers de la localitat, enmig de dos valls, van començar a inundar-se negant els baixos de les cases i establiments per l’aigua que arribava de la part més alta del poble. Segons l’alcaldessa, Elena Farrús, “a les 20.30 hores hi havia més d’un pam d’aigua als carrers i va entrar a diverses cases”. Fins a la localitat del Segrià es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, que van haver de tallar un carrer per buidar aigua. La inundació va afectar zones com les places plaça Camps, Major i de l’Església i els carrers Escoles i Castell. “Tota la part baixa del poble”, va puntualitzar Farrús, que va indicar que cap a les 21.00 hores s’esperava que l’aigua es retirés per fer valoracions.
L’aiguat es va localitzar en aquesta població, ja que en altres de pròximes com Torrebesses, sí que va ploure amb força però no com a Alcanó. Avui es farà un balanç de danys, va indicar Farrús. A Seròs van caure 12,6 litres per metre quadrat i 11,6 a la Granadella. La tempesta va començar cap a les 17.00 h i va descarregar una pedregada en municipis del Segrià, entre la Granja d’Escarp i Maials, que just aquest cap de setmana celebra la Fira de l’Oli Verd, que va començar ahir amb perspectives molt optimistes.
Fonts del sector temen que hi haurà danys als oliverars que estan pendents de recol·lecció. El president de la cooperativa de Maials, Francesc Teixidó, va assegurar que van descarregar entre 20 i 25 litres d’aigua i hi va haver fortes ratxes de vent. Hauran d’esperar a inspeccionar avui els camps