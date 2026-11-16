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Cara i creu a Maials: la fira de l'Oli ven 15.000 litres però la calamarsada provoca pèrdues de fins al 40% d’olives
Èxit de la Fira de l’Oli amb més de 15.000 litres venuts i 14.000 visitants. La calamarsada de dissabte provoca pèrdues del 20 al 40% d’olives en finques locals, segons pagesos afectats
Més de 14.000 persones han passat aquest cap de setmana per la Fira de l’Oli de Maials, que ha venut més de 15.000 litres d’oli a 30 euros la garrafa de 5 litres. Alhora, prop d’una vintena d’hectàrees van quedar afectades per la pedra de dissabte, amb pèrdues de fins al 40% de les olives, segons una primera valoració.
La 29 edició de la Fira de l’Oli Verd de Maials va tancar ahir les portes amb èxit de vendes i públic. Durant el cap de setmana hi han passat més de 14.000 persones i s’han venut més de 15.000 litres d’oli, amb la qual cosa es compleixen les expectatives dels organitzadors, l’ajuntament i la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, la qual cosa és la cara del certamen que va acollir a un centenar d’expositors al poliesportiu i carrers adjacents. La creu va ser la tempesta de pedra de dissabte a la tarda. El granís va afectar diverses finques de Seròs i Maials on encara no s’han collit les olives, força de les quals van quedar a terra. Segons el president del reg del Segrià Sud i propietari d’oliverars en aquests municipis, Joan Sabaté, la calamarsada va perjudicar unes 4 hectàrees dels seus cultius, mentre que altres agricultors com Josep Florensa, amb oliveres també entre Maials i Seròs, van valorar l’afectació en unes 10 hectàrees. Altres pagesos van assenyalar que, com a mínim, hi haurà danys en gairebé una vintena d’hectàrees amb perjudicis que oscil·len entre un 20 i un 40% de la collita, a l’espera de les primeres valoracions dels pèrits que començaran avui. En alguns camps encara es podien apreciar ahir capes de granís. Per la seua part, el president de la cooperativa, Francesc Teixidó, va indicar que sembla que els danys no són gaire elevats, però que “cal ser prudents i esperar fins que se sàpiga l’abast real de la pedra”. La campanya de recollida de l’oliva va començar a la localitat el 19 d’octubre passat. Els agricultors temen que es produeixin noves precipitacions o que es registrin forts vents que farcin caure les olives dels arbres.
D’altra banda, Teixidó es va referir a la “incongruència” que suposarà la retirada obligatòria del 12% de la producció d’oli a Catalunya, tal com preveu el ministeri d’Agricultura. Va incidir que “si aconseguim la producció prevista d’un milió de quilos, tindrem 120.000 quilos bloquejats fins al setembre”. No obstant, va destacar que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ja ha sol·licitat que Catalunya quedi exempta d’aquesta mesura.
En la jornada d’ahir es preveia la jornada tècnica Maials d’Oli, del camp a la taula, sobre l’evolució dels sistemes de recol·lecció de l’oliva i que havia d’incloure la presentació d’un robot autònom sense conductor per part d’Agrin’Pulse, que va quedar suspesa per la pluja de dissabte.
La delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, va clausurar la Fira i va ratificar que la Generalitat sol·licita a l’Estat quedar exempta de la retirada el 12% de la producció d’oli. Va destacar la tasca del Govern català pel que fa als ajuts per a la modernització d’explotacions agràries i el relleu generacional.