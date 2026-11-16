Un poble de Lleida només permetrà plegar bolets als seus veïns i els de nuclis pròxims, amb multes de fins a 1.500 euros
També podran recol·lectar bolets els propietaris de terrenys al municipi
L’ajuntament de Cabó limitarà l’accés motoritzat als boscos i pistes forestals del municipi, així com la recol·lecció de bolets. Només podran fer-ho els veïns i amos de terrenys de la localitat, així com els habitants de poblacions veïnes que demanin permís per poder-ho fer. Les noves ordenances, que el consistori acaba d’aprovar de manera definitiva, es començaran a aplicar a partir de l’estiu que ve, segons va explicar l’alcalde, Xavier Bullich. Aquest municipi es converteix així en el primer de l’Alt Urgell que estableix restriccions en la recol·lecció de bolets. És una pràctica que genera molta controvèrsia des de fa anys, a causa de la massificació dels boscos del terme municipal i per la falta de civisme d’algunes de les persones que acudeixen cada any per provar d’omplir les cistelles amb aquest preuat aliment.
La nova normativa municipal estableix un període de l’1 d’agost al 31 de desembre en el qual l’accés a diferents pistes forestals serà limitat mitjançant tanques per impedir el pas. Els boscos objecte d’aquesta regulació són els de l’Oliva, el Pujal, el Vilar, l’Obaga de Finestres i el de Cabó. Les tanques i els senyals que advertiran sobre la prohibició estaran a la pista forestal de la carretera de Collmarí, al camí que transcorre entre Organyà i Cabó, i al llarg del Camí d’Escales.
El pas, tant per a l’accés rodat com per a la collida de bolets, estarà limitat “de forma exclusiva” als veïns de Cabó i a les persones propietàries de finques al municipi. També podran accedir-hi, segons va detallar l’alcalde, els veïns dels municipis limítrofs “prèvia autorització municipal”. La resta de persones tindran l’accés vetat.
Sancions
L’ordenança tipifica l’incompliment de la normativa com una infracció administrativa greu que comportarà multes d’entre 300 i 1.500 euros. L’import dependrà dels danys o perjudicis produïts, la intencionalitat de cometre la infracció o la reincidència. Podrà incloure també la retirada de l’autorització concedida i la prohibició de sol·licitar-la de nou en temporades posteriors. L’ajuntament destinarà un treballador municipal a vigilar durant els mesos de vigència de la limitació. Aquest es coordinarà amb Agents Rurals i amb Mossos d’Esquadra.