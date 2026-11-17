Caos i indignació a Tàrrega i Cervera en una nova vaga de maquinistes de tren sense complir amb els serveis mínims
Paneque admet que només circula el 30% dels trens a primera hora, per sota del 66% fixat en hora punta; l'R4 és la línia més afectada i hi ha avalanxes als busos a Tàrrega i Cervera
Una nova vaga de trens ha tornat a posar de manifest els problemes del servei de Rodalies, amb incompliments dels serveis mínims que han deixat molts usuaris sense alternatives per arribar a la feina, a classe o a cites mèdiques. La situació s’ha repetit en diverses estacions de la xarxa, on trens anunciats no han arribat.
La pròpia consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reconegut que els serveis mínims no s’estan complint, una admissió que ha incrementat la indignació entre els viatgers. Molts usuaris denuncien que Rodalies anuncia trens que després no passen, cosa que els obliga a esperar sense informació fiable ni solucions immediates.
Passatgers sense tren a Tàrrega
Per exemple, a l’estació de Tàrrega, línies RL4 i RL3, la situació ha estat especialment greu durant les primeres hores del matí. Dels tres trens previstos abans de les 8.00 h per recollir passatgers, no n’ha passat cap, tot i que haurien d’estar garantits pels serveis mínims.
L’estació d’autobusos de Tàrrega, situada just al davant, s’ha omplert ràpidament de gent que buscava una alternativa per desplaçar-se. Els busos habituals han sortit plens i, fins passades les 8.00 h, no s’havien habilitat, almenys cap, autobusos alternatius de Renfe. Molts usuaris han acabat fent tard perquè, per exemple, el tren cap a Lleida passa a les 7.22 hores i el bus no ho fa fins a les 7.45h.
Molts afectats han demanat a l'auxiliar de l'estació de tren justificants per acreditar retards o absències a la feina, a l’institut o a la universitat, on classes i exàmens s’han vist afectats.
Els afectats demanen solucions immediates: informació clara i actualitzada, transport alternatiu suficient des del primer moment i garanties reals que els serveis mínims es compleixin. “Millor que no anunciïn cap tren, perquè no en passen”, destacaven la majoria d'usuaris concentrats a l'estació d'autobusos on regnava una sensació general de resignació i frustració. Informa Laia Pedrós
Allaus als autobusos a Cervera
A Cervera no ha passat cap tren fins a les 7.30 h i l'estació ferroviària estava buida. Els viatgers s'han dirigit a l'estació d'autobusos per intentar arribar a Lleida o Tàrrega, i s'hi ha format una gran aglomeració perquè no hi cabien tots. Alguns han optat per trucar a familiars o amics perquè els portessin en cotxe.
La situació ha tingut un detall paradoxal: just aquest dimarts s'havia previst provar un dels nous trens de Ferrocarrils. Es preveu, a més, que el bus que surt de Cervera arribi ple a Tàrrega, on podria haver-hi més gent esperant a l'estació que places disponibles. Informa Jordi Bonilla.
A Mollerussa, autobusos de reforç
A Mollerussa, el fet que hi hagi l'estació de bus davant de la de tren ha facilitat molt les coses. El traspàs de gent d'una estació a l'altra ha estat durant tot el mati. El primer tren que ha passat ha sigut el que va direcció a Barcelona, a les 8:30h, i anava buit. Han passat autobusos de reforç per agafar la gent que no cabia als altres. Una altra constant ha sigut la desinformació, ja que a l'estació sonaven missatges alertant de la vaga i posteriorment s'anunciaven missatges dels propers trens que havien de passar.
Informa Joan Gómez.