Rodalies alerta que poden faltar trens a primera hora de dimecres a causa de la vaga de dimarts
Es manté el reforç del servei de busos interurbans per garantir la mobilitat
Rodalies ha alertat que la vaga d'aquest dimarts pot dificultar la disposició de trens a les capçaleres de sortida a primera hora de dimecres. Fonts de l'ens dirigit per Òscar Playà han indicat que es treballa perquè el servei es vegi tan poc afectat com sigui possible, però han advertit que "es podrien registrar alteracions puntuals dels horaris a l'inici del servei". Alhora, les mateixes fonts han afegit que es manté el reforç del servei de busos interurbans per garantir "al màxim" la mobilitat de la ciutadania.