Rodalies diu que els maquinistes incompleixen els serveis mínims i circulen menys de la meitat dels trens previstos
Un 56% dels trens previstos s'han cancel·lat
Rodalies ha acusat aquest dimarts als maquinistes d'incomplir els serveis mínims programats en la jornada de vaga. Aquest matí, s'han hagut de suprimir un 56% dels serveis programats i, per tant, circulen menys de la meitat dels trens programats en serveis mínims, que eren del 66% en hora punta, segons ha admès la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a El Matí de Catalunya Ràdio. Com a resultat, a primera hora només s'ha pogut oferir l'equivalent al servei programat en hores vall, al voltant del 30%, ha dit la consellera. La línia més afectada és l'R4 i Rodalies recomana utilitzar transports alternatius i planificar amb temps els desplaçaments davant de les nombroses cancel·lacions.
En una carta, el director de Rodalies, Òscar Playà, va recordar dilluns als maquinistes l'obligació de complir els serveis mínims per "garantir el dret a la mobilitat". L'avís, però, no ha servit per aconseguir que el servei d'aquesta nova jornada de vaga funcionés d'acord amb els serveis mínims decretats.
Els sindicats ferroviaris fan una jornada de vaga unitària per reclamar més garanties de seguretat al conjunt del sistema, vint dies després de l'accident d'Urda. L'aturada afecta els treballadors d'Adif, Renfe, les operadores privades i de mercaderies, i arriba després d'una nova setmana marcada pels retards generalitzats a Rodalies i enmig de les negociacions amb el govern espanyol per introduir millores en la prevenció i els protocols. Els sindicats reclamen més personal, coordinació i compromisos concrets per reforçar la seguretat.
Els comitès d’Adif i de Renfe van anunciar l'aturada conjunta una setmana després de l’accident d'Urda i que les comissions de conflictes laborals acabessin sense acord. Secunden la protesta el sindicat majoritari de maquinistes Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF i Alferro.
Els sindicalistes van assenyalar en aquell moment que "la seguretat ferroviària no pot quedar relegada a declaracions d'intencions ni a mesures improvisades". El comitè va denunciar la "manca de respostes, compromisos i solucions tangibles" que donin "resposta" a les reivindicacions plantejades després de l'accident.
El comitè general d'empresa de Renfe va demanar mesures "reals", garanties "efectives" i compromisos "concrets" per "recuperar la confiança" i "assegurar" que la prevenció i la protecció de les persones "siguin una prioritat permanent".
Els sindicats van reclamar la revisió dels protocols de seguretat a Adif i Renfe, una coordinació efectiva entre els diferents actors ferroviaris, plantilles suficients i formades adequadament, el reforç de la prevenció de riscos laborals i dels plans d'emergència, així com una investigació sobre les filtracions de les gravacions relacionades amb l'accident, en què se sent un responsable de circulació autoritzant al tren AVE que reprengui la marxa a velocitat “normal”.
Incompliment dels serveis mínims
El Departament d'Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 66% a Rodalies en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Els trens d’alta velocitat han de prestar el 72% del servei habitual, els de mitjana distància d’un 65% i els de mercaderies d’un 26%. En les darreres jornades de vaga, no s’han complert els serveis mínims a Rodalies, ni en la vaga general de l’11-N ni en l’última convocada per Semaf, del 10 de novembre. Arran d’aquests incompliments, el Govern va demanar a Renfe que obrís diligències i expedients i va preveure activar més autobusos per garantir la mobilitat.
En canvi, no hi va haver incidències en els serveis mínims en l’aturada del 29 de novembre, l’endemà del sinistre a Toledo, per l’envestida d’un tren AVE de Renfe a un comboi d’Iryo aturat a la via que va provocar 69 morts i prop de 200 persones ferides.