HABITATGE
Mercat negre de certificats de domicili falsos a Andorra a 350 €: fingeixen allotjar-los en cases, hotels i pensions
Els ofereixen a temporers que no tenen un habitatge amb contracte i necessiten una adreça per treballar al país
L’arribada de treballadors al principat d’Andorra per a la temporada d’hivern ha posat sobre la taula una pràctica irregular vinculada a l’allotjament, denunciada per diversos establiments i particulars d’Andorra. Es tracta del cobrament de diners a canvi d’obtenir certificats de domicili, fins i tot quan el sol·licitant no resideix a l’adreça declarada, segons va publicar el Diari d’Andorra. En aquest sentit, el rotatiu cita fonts jurídiques coneixedores de casos puntuals de cobraments a temporers superiors als 350 euros. Aquest document s’exigeix per poder treballar en territori andorrà als estrangers que no formen part de la quota de transfronterers.
El certificat és una peça indispensable per tramitar l’autorització de residència i treball al país. La normativa d’immigració obliga a acreditar un domicili efectiu, sigui en un pis o habitació. La dificultat apareix quan els temporers, davant dels alts preus de l’habitatge i la falta d’oferta, acaben compartint pis o instal·lant-se provisionalment a casa de coneguts sense figurar al contracte.
Les persones que acullen aquests treballadors sovint no poden justificar davant de l’administració que una altra persona resideix al seu domicili, perquè els contractes prohibeixen els sotsarrendaments. En aquests casos, el nouvingut pot tenir sostre, però no el document necessari per poder treballar.
En aquest buit és on apareixerien intermediaris que prometen una adreça administrativa a canvi de diners. Segons les mateixes fonts, en alguns casos s’hauria certificat falsament que el treballador s’allotja en una pensió o hotel. Així mateix, existeixen també ofertes d’allotjament temporal que anuncien la possibilitat d’obtenir el certificat.
La irregularitat apareix si s’expedeix el document sense allotjament efectiu o si s’aprofita la necessitat del sol·licitant per cobrar-li una gestió fictícia. Els professionals consultats situen l’origen del problema en la combinació d’un requisit administratiu obligatori i un mercat residencial andorrà que deixa molts nouvinguts sense alternatives contractuals. Adverteixen que el certificat ha d’acreditar on viu realment la persona.