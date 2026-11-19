La Granja d'Escarp vol reviure el seu pessebre vivent: busquen figurants i col·laboradors per a l’escenografia
Els nens van ser els protagonistes de les representacions que es van fer als noranta
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de la Granja d’Escarp, en col·laboració amb l’ajuntament, està buscant persones per actuar, mans per decorar i muntar, així com l’aportació de vestidor, objectes i materials, a més d’idees per organitzar un pessebre vivent de cara a les pròximes festes nadalenques. L’objectiu és recuperar una tradició que ja es va portar a terme els anys 1996, 1997 i 1998, encara que en aquelles ocasions els actors eren nens, hi havia alguns animals domèstics i només es representava durant Sant Esteve a la plaça Nova. “Es tracta d’una tradició que va viure el poble fa més de 25 anys i que ens agradaria tornar a escenificar”, expliquen els responsables de la iniciativa.
La nova representació necessita actors i figurants, persones que ajudin en l’organització i la preparació de les diferents escenes del naixement, a més de voluntaris que es prestin a col·laborar amb la vestimenta, els decorats i els materials o que siguin capaços d’aportar iniciatives d’escenificació.
“Volem recuperar aquella il·lusió i omplir de nou els carrers del nostre poble de màgia nadalenca. Per fer-ho possible necessitem moltes mans”, asseguren els organitzadors. “Tothom pot trobar el seu lloc per fer-ho realitat: grans, petits, famílies, entitats, comerços i veïns de la localitat”, animen els promotors. Tots els interessats poden adreçar-se a l’AFA i al consistori.
Per la seua part, fonts municipals van explicar que la proposta està en un estat molt embrionari, però que si compta amb el suport dels veïns l’ajuntament farà tot el possible per tirar endavant aquesta idea. En aquesta ocasió es busca que el pessebre tingui una entitat i una durada més grans amb quadres més expressius i detallats. En aquest sentit, tant l’AFA com l’ajuntament esperen el suport que puguin tenir per poder-lo organitzar.