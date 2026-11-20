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Denuncien la mort de gossos ofegats al canal Segarra-Garrigues: demanen un tancat més alt i més punts de sortida
Caçadors del vedat de Maldà asseguren que moren molts animals al caure a l’aigua
Els caçadors del vedat de Maldà reclamen un reforç de les mesures de seguretat al canal Segarra-Garrigues després que dos gossos morissin ofegats dimecres. Denuncien que les caigudes d’animals es repeteixen i demanen un tancat més alt i més punts de sortida per evitar que la infraestructura es converteixi en una trampa tant per als animals com per a les persones.
Cándido Pérez, soci del vedat, va lamentar que “cada dos per tres hi cauen gossos i altres animals” i va explicar que “l’escàs nivell d’aigua que portava el canal dimecres va fer impossible el rescat de dos gossos”. Ahir al matí, els caçadors van tornar per intentar recuperar els cossos. Després de dos hores de treball, van aconseguir treure’n un, mentre que l’altre havia estat arrossegat pel corrent fins a sota d’un pont. Pérez va recordar que al gener ja va morir un altre gos i que, el mateix mes, van aconseguir rescatar-ne un perquè el canal portava més aigua. En aquell cas, un caçador es va llançar a l’aigua i va aconseguir portar l’animal fins a una escala.
La seua petició és instal·lar tanques d’almenys 1,5 metres d’altura. Segons Pérez, “la protecció de formigó existent no impedeix que els cabirols saltin a l’interior ni evita que els gossos hi caiguin quan s’atansen a beure”. “Un canal del segle XVIII puc entendre que no estigui adaptat, però aquest està construït al segle XXI”, va retreure. El caçador va qüestionar que “es destinin recursos al camí lateral” mentre, al seu parer, continuen faltant proteccions essencials. “Què ha de passar perquè es prenguin mesures?”
Per la seua part, el president de la Federació de Caça de Lleida, Ramon Manyench, va assenyalar que l’entitat ha sol·licitat reiteradament millores de protecció, concretament més rampes de sortida a contracorrent.
Des de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), que gestiona la infraestructura, van dir que “no hem rebut cap queixa recent” al respecte i van explicar que, “d’acord amb els registres disponibles, els casos de caiguda de gossos són molt puntuals i representen una part minoritària del conjunt d’incidències detectades, que afecten principalment la fauna silvestre”.