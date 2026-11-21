ALIMENTACIÓ
Arbeca obre la Fira de Santa Caterina, el gran aparador del seu oli i la seua oliva
La 43a Fira de Santa Caterina i la 23a Fira de l’Oliva Arbequina van obrir ahir portes a Arbeca amb una programació que es prolongarà fins demà i que combina la promoció de l’oli d’oliva i dels productes de proximitat amb les activitats gastronòmiques, culturals, comercials i populars. El programa inclou degustacions i tastos dirigits d’oli, el mercat de fira, un dinar popular, exposicions, actuacions musicals i activitats familiars.
Jaume Nadal, fundador i propietari de Parquets Nadal i expresident de l’Associació Catalana d’Industrials del Parquet, va pronunciar el pregó. Diverses autoritats, entre les quals el diputat Jordi Verdú, van participar en la inauguració.