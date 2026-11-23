Tàrrega recorda les víctimes de violència masclista amb 1.552 plats buits
En una acció reivindicativa i col·lectiva a la plaça Major
Tàrrega ha començat a muntar a la plaça Major una instal·lació memorial que fa mal només de veure-la: 130 taules cobertes amb 1.552 plats buits, cadascun amb el nom d’una dona o un menor assassinat per violència masclista. No són xifres. Són vides, famílies trencades i cadires que ja ningú no ocupa. L’acció, titulada Un plat, un espai, una absència, transforma el lloc on les famílies comparteixen el menjar en un espai de memòria i denúncia. Cada plat representa una absència: una dona que ja no és a taula, un nen o una nena que mai no podrà tornar a seure al seu lloc.
El memorial és l’acte central de la campanya del 25N impulsada per l’Ajuntament de Tàrrega sota el lema Calladeta estàs més guapa, una frase que denuncia el silenci, la minimització i el control que encara sostenen la violència masclista.
Els 1.552 plats recullen 1.484 dones assassinades des de 2003 i 68 menors víctimes de violència masclista registrades des de 2013, amb dades actualitzades fins al passat 13 d’octubre.
La regidora de Feminismes, Marta Torre, ha defensat que la instal·lació és un acte profundament reivindicatiu que té com a objectiu “visibilitzar aquesta lacra social, que encara continua i ho fa de manera activa”. Torre s’ha referit tant a la violència masclista com a la violència vicària (la que s’exerceix contra els fills i les filles per ferir la mare). La regidora de Feminismes ha explicat que “darrere de cada plat hi ha un nom, una edat i una història que no podem permetre que caiguin en l’oblit”.
Un muntatge col·lectiu
El muntatge va començar dissabte amb la col·locació de les taules i continua entre avui i demà amb la incorporació dels plats. És una acció col·lectiva en què participen gairebé tots els centres educatius de Tàrrega: Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Pia i Alba, a més d’entitats i altres col·lectius de la ciutat, com l’Associació Alba, el servei PIL (Programa d’Inserció Laboral) de la Segarra, la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Tàrrega i el Club Social Airecel de Quàlia.
Per a Aina Pont, tècnica de Feminismes, la implicació de la ciutadania converteix el memorial en alguna cosa més que una instal·lació: és una resposta col·lectiva contra el silenci.
El memorial romandrà instal·lat fins al 26 de novembre. D’altra banda, dimecres, 25 de novembre, a les 12.00 hores, la plaça Major acollirà la lectura del manifest del 25N.