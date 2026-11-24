L'arrestat per envestir els Mossos a Sort amb un cotxe robat havia cremat abans a Tor una furgoneta sostreta a Andorra
L'home, un andorrà de 28 anys, va cometre el primer dels dos robatoris a Encamp de matinada
El robatori d'un cotxe a Alins aquest dilluns, que va acabar amb el lladre, de 28 anys, envestint un control dels Mossos a Sort, va tenir un capítol precedent. I és que l'home, de nacionalitat andorrana, abans de robar el cotxe al Pallars Sobirà ja havia robat una furgoneta a Encamp, i la va cremar ja en territori català a la carretera de Tor. Així, l'itinerari delictiu va començar de matinada a Andorra, quan l'home va sostreure la furgoneta a la zona dels Cortals d'Encamp, segons explica Diari d'Andorra. Més tard, cap a les 08.00 h, tal i com ha publicat avui SEGRE, els Mossos van rebre un avís d’un testimoni que havia vist com un individu havia robat un vehicle a Ainet de Besan, Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Alins. Pocs minuts després, agents de la policia catalana van trobar la furgoneta, amb matrícula andorrana, cremant a la carretera de Tor, al mateix terme municipal d'Alins.
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Detingut després d’envestir una patrulla al fugir amb un cotxe robat a Sort
Laura García
Va ser llavors quan es va muntar un control policial a l'avinguda Comtes del Pallars de Sort, després de rebre la informació que el cotxe robat es dirigia cap a aquesta localitat. Un cop van veure el vehicle sospitós, els agents van intentar aturar-lo, però el lladre no es va aturar i, a gran velocitat, va envestir el cotxe dels Mossos, causant danys també en altres vehicles que estaven aparcats a la zona. Malgrat parar-se a causa de la col·lisió, l’individu es va negar a baixar del cotxe, malgrat les indicacions dels agents, que van haver de baixar-lo per força, oposant l’home una forta resistència a l’actuació policial.
Després de ser identificat, els agents el van arrestar pels delictes de robatori de vehicle, danys, atemptat contra agents de l’autoritat i resistència i desobediència. Fonts policials van assenyalar que abans de la detenció d’aquest dilluns l'home només comptava amb un antecedent.