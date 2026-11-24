El Superior de Justícia confirma l'absolució d'un noi de 18 anys acusat d'agredir sexualment la parella, de 15, al Pallars
L'Audiència de Lleida va aplicar la clàusula Romeu i Julieta per la proximitat d'edat i maduresa entre tots dos
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l'absolució d'un jove acusat d'agredir sexualment la seva parella quan ella tenia 15 anys i ell n'acabava de fer 18, en una relació que va tenir lloc al Pallars entre finals del 2022 i principis del 2023. Els contactes sexuals es produïen al lavabo de l'institut on tots dos estudiaven i en zones apartades de les poblacions on vivien. La sala d'apel·lació penal ha desestimat el recurs de l'acusació particular contra la sentència de l'Audiència de Lleida, que va aplicar l'anomenada clàusula Romeu i Julieta en considerar que les relacions havien estat consentides i que hi havia proximitat entre tots dos tant en edat com en grau de desenvolupament i maduresa.
Segons els fets provats, els dos adolescents es van conèixer l'estiu del 2022 a través d'amistats comunes i van iniciar una relació sentimental el 22 de novembre d'aquell any, que es va allargar fins al febrer del 2023.
La noia va explicar durant el judici a l'Audiència de Lleida que en alguns moments, especialment quan patia episodis d'ansietat, se sentia bloquejada i amb l'obligació de mantenir aquests contactes, tot i que no manifestés directament que no hi volia participar. També va dir que inicialment no era conscient que pogués haver estat víctima d'una agressió sexual i que va plantejar-s'ho després que un agent dels Mossos d'Esquadra li suggerís que el que havia viscut podia constituir un delicte.
El noi, per la seva banda, va manifestar que sempre havia entès que els contactes eren consentits i que la noia mai li havia expressat que no volgués mantenir-los. A més, va negar haver-la manipulat o haver aprofitat el seu estat emocional. El cas el va instruir el tribunal d'instància de Tremp.
La clàusula de Romeu i Julieta
En la sentència, l'Audiència de Lleida va considerar que els fets provats podien encaixar inicialment en un delicte continuat d’agressió sexual a una menor de 16 anys. Tanmateix, va aplicar l'article 183 bis del Codi Penal, conegut com a clàusula Romeu i Julieta, que exclou la responsabilitat penal quan hi ha consentiment lliure del menor i l'altra persona és propera en edat i grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica.
Per justificar-ne l'aplicació, el tribunal va tenir en compte que entre tots dos només hi havia tres anys de diferència, que compartien entorn educatiu i amistats i que havien viscut experiències personals traumàtiques similars. L'Audiència també va valorar els informes pericials, que apuntaven que el noi presentava una maduresa emocional inferior a la que correspondria a la seva edat i propera a la de la noia. Amb aquests elements, el tribunal va concloure que hi havia prou proximitat en edat i maduresa per aplicar l'exempció i el va absoldre.
La Fiscalia ja havia demanat l'absolució durant el judici, en considerar que, tot i que els fets podien constituir un delicte d'agressió sexual, s'hi havia d'aplicar aquesta clàusula. En canvi, l'acusació particular demanava 8 anys de presó, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 300 metres i de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà, així com una indemnització pels danys i perjudicis.
El TSJC considera que l'acusació particular no ha acreditat cap error manifest ni cap manca de raonament que justifiqui anul·lar la sentència, per la qual cosa desestima el recurs d'apel·lació i confirma l'absolució. La resolució es pot recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem.