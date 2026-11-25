SUCCESSOS
Una furgoneta en flames a Tor i una envestida als Mossos a Sort: el final d'una fugida des d'Andorra
La va robar a Encamp, va travessar la frontera amb ella i la va abandonar a l’avariar-se. Després d’intentar robar altres vehicles, va aconseguir una pickup i el van arrestar a Sort
La detenció dilluns d’un jove de 28 anys després d’envestir amb una pickup robada un control dels Mossos d’Esquadra a Sort (com va avançar SEGRE ahir) va ser en realitat el desenllaç d’una història que havia començat la nit anterior a Andorra, amb el robatori d’una furgoneta en un pàrquing d’Encamp. Aquest vehicle va aparèixer al matí següent, poc abans de les 8.00 hores, cremant a l’altre costat de la frontera al Pallars Sobirà, a la carretera que condueix al poble de Tor.
La furgoneta robada va travessar la frontera seguint antigues rutes de contrabandistes a través de Tor, però no va poder anar molt més enllà. El dipòsit de gasoil es va trencar a prop del poble de Norís. “Hi havia una reguera de combustible per tot el camí”, va explicar Pilar Tomàs, que va passar per allà poc després de començar l’incendi i va veure, més tard, caminant per la carretera, el jove foraster que, poc després, seria arrestat per robar la pickup del seu fill a Ainet de Besan i envestir amb ella els Mossos a Sort.
Mentrestant, l’alcalde d’Alins, Manel Pérez, va rebre cap a les 8.00 un avís sobre una furgoneta en flames. Era buida, però en aquell moment es temia que hi pogués haver persones a dins. Va sortir cap al lloc de l’incendi i, pel camí, es va trobar amb un foraster que intentava forçar la porta d’un cotxe a Ainet de Besan. El va increpar i el va fer fugir, però no li va dedicar més temps, preocupat davant de la perspectiva d’un accident mortal. A l’arribar, va comprovar que el vehicle incendiat era buit i li havien retirat les matrícules.
“Aleshores vam lligar caps”, va explicar l’alcalde. Van arribar a la conclusió que l’home que intentava robar un cotxe a Ainet era el mateix que havia cremat la furgoneta per ocultar el seu rastre i van avisar els Mossos d’Esquadra. Mentrestant, es va saber que el cotxe de l’agutzil havia patit danys a Alins a l’intentar fer-li un pont, i que hi va haver altres intents de robatori sense èxit en aquest poble i a Ainet.
Finalment, va córrer la veu que la pickup del fill de Tomàs havia estat robada, i un amic de l’amo la va seguir amb el seu cotxe de camí cap a Sort. Allà esperaven els Mossos d’Esquadra per a una detenció que va resultar més accidentada del previst. Finalment, un vehicle de la policia autonòmica el va arraconar i va posar fi a la fugida. El detingut va passar ahir a disposició judicial a Tremp.