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Centenars de dones clamen contra la violència masclista a tota la demarcació
Les concentracions, xarrades i tallers es van celebrar en molts punts del territori malgrat la pluja. Els manifestos a favor de la igualtat es van acompanyar de xarrades i moltes altres activitats
Els assistents de l’acte institucional de la UdL van posar amb una pancarta violeta amb el missatge ‘Prou violència contra les dones’. - JORDI ECHEVARRIA
Lleida. La concentració de Marea Lila a la plaça Cervantes. - LAIA PEDRÓS
Tàrrega. Autoritats i entitats van llegir la declaració institucional. - COLAU OBRADOR LLINÀS
Lleida. L’acte del Grup Feminista de Ponent, afectat per la pluja. - JORDI BONILLA
Cervera. La consellera Alícia Romero va llegir el manifest. - JORDI ECHEVARRIA
Centenars de dones clamen contra la violència masclista a tota la demarcació
Organitzacions feministes i ens públics van fer ahir actes per tota la demarcació de Lleida relacionats amb el 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra la Dona. Malgrat les males condicions meteorològiques, amb vent i pluja durant tota la jornada, els actes es van desenvolupar en la seua totalitat.
A Lleida, a la tarda es van celebrar tres actes en diferents punts de la ciutat. A les cinc, el saló Víctor Siurana del Rectorat de la Universitat de Lleida va acollir un acte institucional en el qual es va fer la lectura d’un manifest i que va estar acompanyat de polítics i representants de diferents entitats. A les 17.30 hores, a la plaça de la Catedral, el Grup Feminista de Ponent va concentrar una vintena de persones per a la lectura d’un manifest en el qual van reivindicar la necessitat que la ciutat compti amb un lloc on acollir dones víctimes de violència de gènere. Més tard, el mateix grup va organitzar una xarrada a l’Orfeó Lleidatà titulada Repressió i oblit. El Patronato de Protección de la Mujer (vegeu la pàgina 3). A les 19.00 hores, a la plaça de Cervantes, Marea Lila va organitzar una concentració marcada per la pluja. L’acte va acabar a les 21.00 hores i es va llegir un manifest.
A Tàrrega, a causa de la pluja, l’acte es va celebrar sota els porxos de la plaça Major. La declaració institucional clamava: “Prou als feminicidis, a les violències contra les dones pel fet de ser-ho i a normalitzar-ho, justificar-ho o mirar cap a una altra banda”.
A Cervera, l’acte va tenir lloc al migdia al vestíbul de la Paeria i va estar encapçalat per la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero. A la tarda, l’Auditori Municipal va acollir l’espectacle educatiu Estranyes relacions.
A la Seu d’Urgell, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Cristina Moreno, es va encarregar de la lectura del manifest a la Biblioteca Sant Agustí, on també es va interpretar el poema Encendre el llum i passar la cortina.