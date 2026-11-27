Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 23 anys per un robatori amb força en una casa de Mollerussa
Els agents van trobar-lo descalç en un jardí d'un domicili. Van trobar indicis i una sabatilla en una altra casa
Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de 23 anys, amb antecedents, a Mollerussa aquest dimecres per un presumpte robatori en força.
Cap a les 10:35 del matí, una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va rebre un avís provinent d'una urbanització de xalets de la capital del Pla d'Urgell.
Al carrer Castellnou de Seana van localitzar un individu que havia saltat una tanca perimetral i es trobava sense sabates en un jardí d'una casa a quatre vents. Els agents van inspeccionar les cases de l'entorn i van localitzar una sabatilla i diferents indicis al jardí d'una casa del carrer Vilanova de Bellpuig.
Després de relacionar els dos fets, els Mossos van detenir el presumpte autor per un robatori en força a l'interior de domicili. El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida aquest dijous.