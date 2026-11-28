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Aitona acomiada el Fruiturisme recollint olives i descobrint la feina que hi ha darrere d’un dels productes més tradicionals del territori
La recollida d’olives va reunir uns 25 participants en la finca de Oli Benjamí Camí, on van poder participar en la recol·lecció.
Aitona ha posat aquest dissabte el punt final a la temporada 2026 de Fruiturisme amb una activitat singular que va permetre a 25 participants endinsar-se en una finca per recollir olives amb les seues pròpies mans i conèixer el procés d’elaboració de l’oli. La jornada, celebrada a la finca de Oli Benjamí Camí, va atansar als visitants les particularitats d’aquest cultiu i a la feina que hi ha darrere d’un dels productes més tradicionals del territori.
Els assistents, procedents de localitats com Cardedeu, Castelldefels, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Granollers, van participar en la recol·lecció i van poder descobrir el procés de producció de l’oli. L’experiència va acabar amb una degustació de productes de proximitat.
L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va destacar que aquestes activitats permeten atansar la feina agrícola al públic i donar valor als productes locals. Durant aquest any, Fruiturisme ha organitzat jornades dedicades als albercocs, cireres, préssecs, nectarines, paraguaians, figues, nous i olives.
El programa tornarà el 2027 amb la floració dels fruiters, un d’atractius turístics del municipi.