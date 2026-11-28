TURISME
L’esquí ocuparà 2.160 persones a Lleida i ajuda treballadors a buscar allotjament
La Diputació estima que l’esport blanc genera més de 8.000 llocs de treball indirectes. L’inici de la temporada, a l’espera de les condicions de neu després d’una inversió rècord de 31 milions d’euros
Les estacions i les escoles d’esquí de Lleida ocuparan 2.160 persones durant la temporada d’hivern vinent. Així ho va afirmar ahir la Diputació, durant la presentació de la campanya d’hivern 2026-2027. La corporació provincial estima en més de 8.000 els llocs de treball indirectes que l’esport blanc genera en sectors com l’hostaleria i la restauració. Diferents dominis esquiables han posat en marxa diverses iniciatives per ajudar els seus treballadors de temporada a trobar allotjament, davant l’augment de preus i l’escassetat cada vegada més gran d’habitatges de lloguer residencial en favor del turístic.
La falta d’habitatges de lloguer residencial es dona especialment a Aran on, en els darrers anys, treballadors de temporada del sector turístic s’han vist obligats a pernoctar en caravanes. El director general de Baqueira Beret, Alex Barés, va explicar que l’empresa disposa de 300 places d’allotjament per a treballadors, i que exerceix com a mediadora per llogar immobles amb aquesta finalitat. Ho fa dipositant les fiances i garantint el cobrament del lloguer als propietaris.
Per la seua part, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular a Lleida de Boí Taüll, Port Ainé i Espot Esquí, va indicar que brinden acompanyament i assessoren els treballadors de temporada en la recerca d’habitatge.
Diferent és el cas de l’esquí nòrdic. El director de Lles de Cerdanya, Ramon Sellés, va explicar que gran part de la plantilla és població local que ja té habitatge a la zona i combina aquest treball amb l’agricultura o la ramaderia la resta de l’any.
Les estacions esperen poder iniciar la temporada abans del pont de la Constitució, si bé això dependrà de si neva i el fred permet la innivació artificial. La nova campanya d’esquí arriba després d’una inversió rècord de 31 milions d’euros entre les diferents estacions. La major part, 24 milions, correspon a Baqueira. Boí Taüll ha invertit 2,3 milions i Port del Comte, uns 600.000. Les estacions agrupades sota la marca Tot Nòrdic, per la seua part, van sumar al voltant d’un milió d’euros. Port Ainé i Espot Esquí no van donar xifres.
580 quilòmetres esquiables
Les estacions d’esquí alpí i nòrdic del Pirineu de Lleida sumen un total de 580 quilòmetres esquiables. El sector va assolir la temporada passada la xifra rècord d’1,6 milions de forfets venuts, a un hivern de neu excepcional.