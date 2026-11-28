Tres joves de Cervera creen una app per lligar i quedar en català: “per fer excursions, anar a concerts o fer el vermut”
El projecte ‘Quedem.cat’ vol promoure l’ús de la llengua en cites i trobades de lleure
Trobar parella, organitzar plans amb amics o conèixer gent nova amb aficions similars i, sobretot, poder fer-ho en català. Aquest va ser l’objectiu que es van marcar tres joves de Cervera, Jan Quer, Èric Poveda i Pau Cambero, al crear l’aplicació Quedem.cat. La plataforma busca facilitar aquestes trobades a través de la llengua catalana, de forma natural i sense limitar-se a l’àmbit romàntic o sexual, com passa amb altres aplicacions similars.
“La idea va sorgir en una conversa de bar entre els tres, a l’adonar-nos que faltava una app 100% en català i que anés més enllà de les cites, podent passar ràpidament del xat a la trobada en persona”, va explicar Poveda.
Per a això, Quedem.cat permet crear un perfil i utilitzar dos funcionalitats diferenciades: un apartat específic per a les cites, que funciona de forma similar al d’altres aplicacions del sector, i un altre de comunitats, en el qual els usuaris poden trobar persones amb aficions i interessos compartits, organitzades en diferents grups.
En funció de l’ús que es vulgui fer de la plataforma, aquesta sol·licita unes dades o altres, malgrat que les dos opcions són compatibles. Segons Quer, “amb això aconseguim que persones que ja tenen parella o no volen tenir cap cita també puguin utilitzar la plataforma per conèixer gent nova”.
L’aplicació també integra els continguts de FemPlans.cat, una altra iniciativa impulsada pels tres joves que recull propostes d’activitats i plans de lleure de diferents àmbits i punts de Catalunya.
Així, Quedem.cat incorpora un mapa en el qual es poden consultar les activitats que entitats, ajuntaments i particulars han publicat en aquest portal, amb la intenció de facilitar que els usuaris trobin propostes i puguin compartir-les en les comunitats.
L’eina es va posar en marxa aquesta tardor i els seus impulsors esperen “arribar a públics diferents i que es vagin generant comunitats de forma orgànica, ja sigui per fer excursions, anar a concerts o simplement anar a fer el vermut”.
El català és la llengua vehicular de la plataforma i, en aquest sentit, Quer va assenyalar que “ja existien altres apps en castellà o anglès, però nosaltres som de Cervera, la nostra llengua és el català i volíem que arribés també a aquest sector”. Ara per ara, el servei està disponible únicament a Catalunya, tot i que els seus creadors preveuen ampliar-lo al País Valencià i Andorra en els propers mesos.
La plataforma també incorpora mesures de seguretat, com la verificació opcional del perfil mitjançant una selfie, que permet obtenir una insígnia identificativa. La comunicació només està habilitada entre usuaris que han mostrat interès mutu, mentre que les opcions per denunciar o bloquejar perfils són accessibles directament des de l’aplicació. Les denúncies, a més, són revisades per l’equip impulsor.
Quedem.cat es pot descarregar gratuïtament per a dispositius Android i iOS. Alhora, ofereix diferents plans de pagament que amplien les funcionalitats disponibles amb més matches diaris o l’opció d’enviar notes de veu de fins a deu minuts als xats.