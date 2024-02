Més de 600 veïns i famílies de la Seu estrenen contenidors amb clau

Les persones que ahir no tenien ni el clauer ni l’app no podien obrir els contenidors. - C. SANS

Més de 600 veïns i famílies de la Seu d’Urgell van estrenar ahir els nous contenidors amb pany i forrelat per a la brossa orgànica i la no reciclable (fracció resta). Són un total de 62, repartits als carrers perpendiculars entre l’avinguda Salòria i el carrer Circumval·lació. Aquesta zona inclou un total de 1.081 vivendes, però només els habitants de 662 tenen ara per ara el clauer o s’han donat d’alta l’aplicació per a mòbils que permet obrir els contenidors. A través d’aquests s’identifica qui tira escombraries per l’adreça del domicili i s’aplicarà una rebaixa al rebut de 60 € a qui separi els residus bé.

Alguns dels veïns de la Seu que van estrenar aquest nou sistema de recollida d’escombraries s’hi van mostrar conformes si permet millorar el reciclatge i la imatge de la ciutat (vegeu el desglossament). D’altra banda, el repartiment de clauers identificatius i el procés d’altes a l’aplicació per poder obrir els contenidors seguia ahir en marxa a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. L’objectiu d’aquesta entitat, gestora dels residus del nord de l’Alt Urgell, és augmentar el percentatge de recollida selectiva de la Seu, que ara se situa en un 56%.El gerent de la Mancomunitat d’Escombraries, Jordi Vilaró, va explicar que el percentatge amb prou feines ha crescut en deu anys, quan era del 54 per cent. “Havíem d’actuar perquè, altrament, mai no arribarem als nivells exigits per la legislació”, va dir.Vilaró creu que els contenidors amb clau són un sistema de recollida més amable que el porta a porta. Va argumentar que aquest últim requereix que els veïns tirin cada fracció de les escombraries un dia concret cada setmana, la qual cosa no és necessària amb els contenidors. Va valorar que, malgrat les múltiples campanyes de sensibilització, més de la meitat de la població no recicla de manera correcta la matèria orgànica. Aquesta fracció dels residus, al costat de la no reciclable que es diposita al contenidor gris, és la que s’allunya més dels objectius de recollida selectiva.L’entitat estendrà aquest sistema el mes de maig a la resta de la Seu i, a partir del setembre, a uns altres deu municipis: Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, les Valls de Valira, Alàs i Cerc, Estamariu, Arsèguel, Pont de Bar, Cava, Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols.