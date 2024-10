Bellver incorpora el segon guàrdia local de la comarca

L’agent municipal controla l’estacionament de vehicles. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellver de Cerdanya acaba d’incorporar la figura d’un guàrdia municipal per millorar la seguretat dels veïns i controlar l’incivisme i els actes vandàlics que es registren al municipi, que té un cens d’uns 2.300 habitants, encara que en temporades festives i els mesos d’estiu es veu triplicat amb l’arribada dels inquilins de les segones residències. Després de Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, Bellver és el segon municipi de la comarca a incorporar aquesta figura.

L’alcaldessa, Laia Serra, ha explicat que la inexistència fins ara d’aquesta figura provocava sovint situacions d’incivisme com estacionaments de vehicles en zones no permeses, impossibilitant el pas de persones amb mobilitat reduïda, o la presència de gossos sense lligar, els quals generaven queixes veïnals.“Fins ara només podíem avisar els infractors i la majoria de vegades en feien cas omís i tornaven a repetir les accions però ara la situació millorarà” ja que s’ha establert un règim sancionador, va indicar.

Després d’un període informatiu podrà multar si constata comportaments delictius

De moment, l’agent actuarà de manera informativa però d’aquí a unes setmanes passarà a sancionar els actes incívics, va afirmar l’alcaldessa. “La nostra voluntat és la d’educar per evitar l’incivisme i afavorir la convivència. El nostre objectiu no és l’afany de recaptació”, va insistir Serra. Fins ara, al detectar una infracció l’ajuntament avisava els Mossos d’Esquadra, però la solució, explica l’ajuntament, no era eficient i les gamberrades eren recurrents al municipi.

Entre les funcions del nou agent de l’autoritat destaquen la d’ordenar i regular el trànsit de vehicles, vigilar que els ciutadans compleixin les ordenances municipals i controlar que facin un bon ús de les instal·lacions i serveis, entre d’altres. També tindrà una funció informativa i d’ajuda a la ciutadania i podrà fer arribar les inquietuds dels veïns al consistori perquè puguin ser ateses al més aviat possible. D’altra banda, val a assenyalar que el guàrdia municipal disposarà també d’una emissora connectada als Mossos d’Esquadra.