L'Alt Urgell proposa recórrer a peu tota la comarca en dos anys i 14 etapes

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, amb Camina Pirineus i Turisme Alt Urgell, ha llançat un repte per recórrer a peu tota la comarca de l’Alt Urgell utilitzant la xarxa de senders de Camina Pirineus. La proposta, que van donar a conèixer ahir els seus organitzadors, consisteix en un conjunt de 14 etapes repartides entre aquest any i el pròxim 2026. Els organitzadors van destacar que la proposta “és una oportunitat excepcional per conèixer tots els racons de la comarca, una de les més grans i diverses del Pirineu català”. Les sortides sempre estaran guiades per dos professionals de la marxa nòrdica i en algunes de les etapes hi haurà guies locals que aportaran coneixement de la zona. Aquest any han organitzat 7 etapes pel sud de l’Alt Urgell, que començaran aquest mateix dissabte, dia 15, i acabaran el 29 de juny. La primera activitat, que combinarà història i naturalesa, recorrerà el trajecte que uneix Bassella amb Oliana. Albert de Gràcia, de l’associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, va explicar que les sortides tenen una capacitat màxima de 35 persones i per a la primera ja se n’han inscrit 25. Els interessats poden inscriure’s a través de la plataforma nordicwalking.cat. Les etapes del 2026 recorreran la part més oriental de la comarca.