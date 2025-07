Nova onada d’incendis de contenidors i identifiquen un dels sospitosos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Nova onada d’incendis de contenidors ahir a la matinada a Lleida. Els Bombers van rebre un total de set avisos, cinc dels quals per contenidors cremant, en diferents punts de la capital del Segrià. La Guàrdia Urbana va aconseguir identificar un dels sospitosos, segons va informar ahir a la tarda la Paeria.

El primer foc es va declarar a les 0.58 hores a l’avinguda Estudi General, a Cappont. Va cremar un contenidor. Cinc minuts després hi va haver un altre cas al barri, a l’avinguda València. El següent incendi, a les 1.34 hores, va ser a l’avinguda Blondel, on van cremar tres contenidors. A la mateixa via, a les 1.51 hores, va cremar un altre contenidor. El cinquè cas (2.39 hores) va ser al carrer Vidal i Codina, al Secà. Van cremar unes cadires que van ser apagades per la Guàrdia Urbana. Onze minuts després es van calcinar matolls al Turó de Gardeny i, finalment, a les 3.08 hores va cremar un contendedor al carrer de la Mercè, a la Mariola.

La Guàrdia Urbana va identificar un dels presumptes autors de la crema de contenidors. La Policia Local ha obert una investigació per trobar els altres possibles responsables d’aquest delicte de danys. Segons les indagacions policials, tot apunta a va ser obra de les mateixes persones tret de l’últim cas, al carrer de la Mercè. La Urbana sospita que no té res a veure amb la resta, per la qual cosa serien dos casos independents un de l’altre.

En el que va d’any, la Guàrdia Urbana ha practicat un total de 14 detencions o identificacions relacionades aquest tipus de delicte de danys.

Val a recordar que s’han registrat diversos episodis en barris com Balàfia i la Mariola, tots de matinada.